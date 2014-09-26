Apple після провалу випустила оновлення iOS 8.0.2 для iPhone

10:33, 26 вересня 2014
Наука та IT
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Після вкрай невдалого відновлення компанії Apple знадобилося всього кілька днів, щоб виправити помилки і випустити нову версію iOS 8.0.2, повідомляє CNet.

REUTERS

За словами компанії, iOS 8.0.2 усуне всі проблеми, які виникали у користувачів гаджетів з IOS 8.0.1.

Читайте такожApple відкликала оновлення iOS 8 через скарги користувачів - ЗМІ "Оновлення включає в себе виправлення помилок і деякі поліпшення. Також ми приносимо вибачення за незручності користувачів iPhone 6 і iPhone 6 Plus", - заявив представник компанії.

Apple відкликала оновлення операційної системи (ОС) iOS 8 (iOS 8.0.1), випущене в середу, після повідомлень клієнтів про проблеми в роботі пристроїв.

Причиною відкликання оновлення ОС стала проблема з роботою мобільного зв'язку у безлічі клієнтів компанії, зазначає агентство. Деякі клієнти також повідомляли про непрацюючу функцію телефону Touch ID, яка дозволяє розблокувати екран телефону.

РИА Новости

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