Apple після провалу випустила оновлення iOS 8.0.2 для iPhone

За словами компанії, iOS 8.0.2 усуне всі проблеми, які виникали у користувачів гаджетів з IOS 8.0.1.

Читайте такожApple відкликала оновлення iOS 8 через скарги користувачів - ЗМІ "Оновлення включає в себе виправлення помилок і деякі поліпшення. Також ми приносимо вибачення за незручності користувачів iPhone 6 і iPhone 6 Plus", - заявив представник компанії.

Apple відкликала оновлення операційної системи (ОС) iOS 8 (iOS 8.0.1), випущене в середу, після повідомлень клієнтів про проблеми в роботі пристроїв.

Причиною відкликання оновлення ОС стала проблема з роботою мобільного зв'язку у безлічі клієнтів компанії, зазначає агентство. Деякі клієнти також повідомляли про непрацюючу функцію телефону Touch ID, яка дозволяє розблокувати екран телефону.

РИА Новости