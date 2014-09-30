У Мексиці виявлено велике кладовище динозаврів - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

На ділянці розміром 50 на 200 метрів німецькі палеонтологи і їхні мексиканські колеги виявили останки 14 динозаврів. На віддаленні в кілька кілометрів були знайдені скелети ще 15 тварин.

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"Я не знаю жодного місця, де було б знайдено таку кількість динозаврів на настільки невеликій площі", - прокоментував професор Вольфганг Штіннесбек з університету Хайдельберга.

Близько 70 мільйонів років тому в цьому регіоні знаходилася велика річкова дельта з розвиненою екосистемою. Крім скелетів динозаврів, палеонтологи виявили останки крокодилів, ранніх ссавців і чотирьох видів черепах. Неподалік від місця розкопок були також знайдені сліди, залишені хижими динозаврами, зокрема тираннозавром.