Сьогодні вручать Нобелівську премію з фізики

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», минулого року престижної нагороди були удостоєні бельгійський вчений Франсуа Енглер і британський професор Пітер Хіггс.

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Імена лауреатів завжди тримаються у суворій таємниці, вони дізнаються про нагородження в день офіційного оголошення.

Раніше Нобелівську премію з фізіології і медицини у 2014 році вручили Джону О Кіфу (John OKeefe), Май-Брітт Мосер (May-Briit Moser) та Едварду В.Мосеру (Edvard I. Moser) "за відкриття клітин, з яких будується система орієнтації в мозку".