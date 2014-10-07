Сьогодні вручать Нобелівську премію з фізики
09:32, 07 жовтня 2014Наука та IT
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Сьогодні буде назване ім'я лауреата Нобелівської премії з фізики за 2014 рік.
Сьогодні стане відомий лауреат Нобелівської премії з медицини / smithsonianmag.com
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», минулого року престижної нагороди були удостоєні бельгійський вчений Франсуа Енглер і британський професор Пітер Хіггс.
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Імена лауреатів завжди тримаються у суворій таємниці, вони дізнаються про нагородження в день офіційного оголошення.
Раніше Нобелівську премію з фізіології і медицини у 2014 році вручили Джону О Кіфу (John OKeefe), Май-Брітт Мосер (May-Briit Moser) та Едварду В.Мосеру (Edvard I. Moser) "за відкриття клітин, з яких будується система орієнтації в мозку".
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