В Facebook тепер можна вставляти стікери в коментарі

Відповідна іконка з'явилася в полі для тексту коментаря на Facebook, пише Лента.ру.

Досізначки-стікери, за допомогою яких користувач може швидко описати свою емоційну реакцію, були доступні в особистих повідомленнях і в додатку Messenger, в який Facebook повністю перенесла обмін повідомленнями на мобільних пристроях. Вперше стікери з'явилися на Facebook минулого літа.

Стікери в коментарях працюють за тим же принципом, що і в повідомленнях. Користувач отримує базовий набір смайликів, однак може завантажити додаткові колекції з магазину стікерів Facebook. Поки ці колекції безкоштовні, проте в майбутньому Facebook може зробити їх додатковим джерелом монетизації, подібно до сервісу Viber.

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«Думаю, що стікери дозволять відповідати на записи більш забавно, ніж звичайними словами. Ви тепер можете легко висловити свою радість від публікації з хорошими новинами, підтримати друга, який сумує, і висловити безліч інших реакцій», - написав на своїй Facebook-сторінці розробник соцмережі Боб Болдуїн.

Можливо, таким чином Facebook прагне подолати недоліки кнопки "Мені подобається" (Like) - користувачі неодноразово критикували її недоречність для реакції на погані новини. Крім тексту та стікерів, користувачі Facebook також можуть вставляти в коментарі фотографії.