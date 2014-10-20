Вчені встановили час появи сексу

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature, яке цитує британська служба BBC.

Microbrachius dicki - примітивна кісткова риба довжиною близько 8 сантиметрів, яка жила в озерах на території сучаної Шотландії 385 мільйонів років тому.

"Ми визначили точку еволюції, з якої бере витоки внутрішнє запліднення", - каже професор Джон Лонг з австралійського університету Фліндерса.

За його словами, відкриття було зроблене під час перегляду коробки з відбитками давніх риб. Вчений зауважив, що одна з риб M. dicki мала відросток L-подібної форми. Подальше дослідження показало, що це чоловічі геніталії риби.

Читайте такожВинахід нобелівських лауреатів руйнує екосистему, вбиваючи безліч комах"Самці мали костяні відростки і канавки, які вони використовували, щоб передати сперму самиці", - розповів професор. При цьому у самок були спеціальні кісткові пластинки, що фіксували чоловічий орган.

З огляду на анатомічні особливості, риби спарювалися, імовірно, бік до боку.

"Вони не могли цього робити в місіонерській позиції", - каже професор Лонг. "Це дійсно великий крок", - додає він про своє відкриття.

Прикметно, що на думку дослідників, риби Microbrachius dicki з часом еволюціонували в іншому напрямку і за кілька мільйонів років повернулися до розмноження через зовнішнє запліднення.