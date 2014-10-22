Apple отримала патент на технологію для "розумних" автомобілів

Apple подала заявку на патент в червні 2012 року, повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg. Запатентовані компанією технології можуть поєднувати управління системами автомобіля з установкою геозон (певні області на карті - ред).

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Таким чином, користувач смартфона, яких знаходиться на вулиці, за допомогою сигналу зможе знайти свою машину, а також при необхідності, включити запалювання, відкрити або закрити вікна, двері, кришку капота або багажник.

Як повідомляв УНІАН, днями Apple запустила в США власну платіжну систему Apple Pay. Скористатися послугою можна в більш ніж 220 тис. магазинів і різних мережах, включаючи ресторани швидкого харчування Mcdonald's.