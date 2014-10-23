У США з'явилася соцмережа, яка платитиме своїм користувачам

Як повідомляє Mediasapiens з посиланням на recode.net, особливість нової соцмережі в тому, що користувачі платформи отримуватимуть платню за активне дописування та запрошення своїх друзів приєднатися до мережі.

Як розповів засновник ресурсу Себастьян Собчак (Sebastian Sobczak), платформа забиратиме собі лише 10 відсотків доходу від реклами. Решту 90%, за його словами, розподілятимуть між користувачами. Виплати користувачам залежатимуть від кількості переглядів та перепостів їхніх повідомлень.

Читайте такожУ соцмережі Facebook з'явився новий конкурентІдея проекту полягає в тому, що на винагороду заслуговують і автори контенту. За словами Себастьяна Собчака, популярні нині соцмережі, «як і радіостанції, крутять чиїсь пісні, але не дають за це жодної винагороди».

Окрім десктопної версії, доступні також додатки Tsu на iOS та Android.