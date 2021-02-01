Біля підніжжя Храмової гори археологи знайшли монету, якій майже дві тисячі років.

Ізраїльські археологи знайшли рідкісну бронзову монету часів повстання євреїв Римської Юдеї проти Римської імперії.

Читайте такожАрхеологи в Ізраїлі знайшли біблійний царський пурпурВчені датують цю знахідку 132 р.н.е., коли відбулося повстання євреїв Римської Іудеї проти Римської імперії під керівництвом Саймона Бар-Кохби, передає ТСН з посиланням на Express.

На одній стороні монети зображена грона винограду і напис: "Другий рік свободи Ізраїлю". На зворотному боці зображена пальма і напис: "Єрусалим".

На думку археологів ізраїльського управління антикваріату, це дійсно виняткове відкриття, оскільки ніякої іншої монети з назвою міста в Єрусалимі ніколи не було знайдено.

Знайдені в Ізраїлі монети часів повстання Бар-Кохби допомогли історикам скласти карту конфлікту, який стався майже 1900 років тому. Але серед 22 тис. монет, які були знайдені в Єрусалимі, подіям кінця конфлікту присвячені лише чотири.

За даними археологів Морана Хагбі і доктора Джо Узіель, монети були завезені в Єрусалим римськими легіонерами 10-го легіону, які брали участь у придушенні заколоту.

"Одне з питань, яке ми ставимо собі, полягає в тому, як ця монета потрапила в Єрусалим, оскільки сьогодні ми знаємо, що повстанці не завоювали Єрусалим. Табір 10-го легіону знаходився в межах Старого міста Єрусалиму, і деякі кажуть, що він знаходився на південь від Храмової гори ", — зазначив Хагбі.

Вчені припустили, що римські легіонери збирали Єврейські монети в якості сувенірів.

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Автор: УНІАН