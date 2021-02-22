Астероїд наблизиться до землі на відстань 4,1 мільйона кілометрів. / фото ua.depositphotos.com
До землі в понеділок, 22 лютого, наблизиться астероїд 2020 XU6 розміром зі стадіон.
Про це повідомляє науково-дослідний центр NASA JPL.
За даними вчених, розмір космічного об'єкта становить 213 метрів. Він наблизиться до планети на відстань 4,1 мільйона кілометрів.
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Також 22 лютого до землі на відстань в 5,6 мільйона кілометрів наблизиться астероїд 2020 BV9, розмір якого становить 23 метри.
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А у 6,9 мільйона кілометрів від Землі пролетить астероїд 2021 CC5, розмір якого становить 40 м.
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