За даними вчених, розмір космічного об'єкта становить 213 метрів

До землі в понеділок, 22 лютого, наблизиться астероїд 2020 XU6 розміром зі стадіон.

Про це повідомляє науково-дослідний центр NASA JPL.

За даними вчених, розмір космічного об'єкта становить 213 метрів. Він наблизиться до планети на відстань 4,1 мільйона кілометрів.

Також 22 лютого до землі на відстань в 5,6 мільйона кілометрів наблизиться астероїд 2020 BV9, розмір якого становить 23 метри.

А у 6,9 мільйона кілометрів від Землі пролетить астероїд 2021 CC5, розмір якого становить 40 м.

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Автор: Денис Прядко