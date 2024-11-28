Завдяки такому відкриттю США можуть припинити імпорт літію через Китай та бути незалежними у цьому питанні.

Озеро в Каліфорнії приховує "вражаючу" кількість дуже цінного елемента, а саме літію, який також називають "білим золотом". Про це йдеться у дослідженні, яке профінансувало Міністерство енергетики США, аби проаналізувати, скільки літію знаходиться під величезною водоймою Солтон-Сі, передає UNILAD.

Раніше вважалося, що під дном водойми залягає близько чотирьох мільйонів тонн літію, проте в минулому році було виявлено, що насправді там може бути 18 млн тонн.

У виданні наголосили, що такої кількості було б достатньо для живлення понад 382 млн акумуляторів для електромобілів. Таким чином нове відкриття показує, що каліфорнійське родовище є найбільшим у світі.

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В UNILAD нагадали, що станом на минулий рік одна метрична тонна літію вартувала приблизно 29 тисяч доларів, тому в Солтон-Сі можна було б розмістити товарів на суму 540 млрд доларів.

Один з авторів дослідження, професор геохімії з Каліфорнійського університету Майкл МакКібен зауважив, що "це одне з найбільших родовищ літієвих розсолів у світі".

"Це може зробити Сполучені Штати повністю самодостатніми в літії і припинити його імпорт через Китай", - запевнив дослідник.

Водночас кліматичний оглядач Los Angeles Times Семмі Рот в ефірі радіо KJZZ The Show наголосив:

"Вже давно відомо, що в цьому перегрітому підземному басейні, що знаходиться глибоко під південним краєм Солтон-Сі, є ціла купа літію. Протягом десятиліть існували компанії, які намагалися видобути літій звідти, особливо в останнє десятиліття, коли електромобілі та накопичувачі енергії в електромережі стали такою великою потребою. Але цей новий звіт федерального уряду дійсно вражає своїми цифрами. Вони виявили, що літію в надрах землі потенційно достатньо для забезпечення акумуляторів для 382 мільйонів електромобілів, а це більше, більше транспортних засобів, ніж сьогодні на дорогах США. Отже, якби ми могли отримати весь цей літій, це було б дуже добре".

Інші наукові дослідження

Як писав УНІАН, нове дослідження вчених показало, як 4 тисячі років тому виникла цивілізація майя. За словами науковців, це відкриття може спонукати вчених переглянути те, якими були майя насправді.

Також повідомлялось, що вчені вперше отримали ДНК Бетховена, завдяки якому їм вдалося встановити таємничі факти з життя композитора та від чого він міг померти.

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