Японська міфологія приписує мілководні появи глибоководних ремнериб провісникам землетрусів і цунамі.

Невловиму глибоководну рибу-ременя, яка вважається провісником поганих новин, знову помітили біля берегів Каліфорнії. Це було третє виявлення цього виду в штаті за останні три місяці і лише 22-ге за останнє століття.

Майже триметрову рибу-ремня знайшла на берегах пляжу Грандв'ю Елісон Лаферрієр з Інституту океанографії Скріппса в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго. Потім загиблий екземпляр був витягнутий Службою рибальства Національного управління океанічних і атмосферних досліджень і доставлений у Південно-Західний науковий центр рибальства, пише CNN.

"Ми взяли зразки і заморозили зразок, чекаючи на подальше вивчення та остаточне збереження в колекції морських хребетних", - заявив Бен Фрейбл, менеджер колекції морських хребетних Скріппса в океанографії.

Відео дня

Зазначається, що японська міфологія приписує мілководні появи глибоководних ремнериб провісникам землетрусів і цунамі. У 2010 році щонайменше більше десятка таких риб було помічено на узбережжі Японії, якраз перед найбільшим землетрусом у березні 2011 року.

З'явилися теорії, що тектонічний рух, який передує землетрусам, вбиває вид, змушуючи його викидатися на пляжі безпосередньо перед землетрусом. Однак дослідження 2019 року не виявило жодного зв'язку між спостереженнями ремнериб і виникненням землетрусів у Японії.

Так званий вид "судного дня" рідко трапляється людям і ще не повністю вивчений вченими, оскільки він процвітає в найменш вивченій екосистемі моря: мезопелагічній зоні, яка знаходиться на великій глибині під поверхнею океану. Фрейбл зазначив:

"Як і у випадку з попередньою ремнерибою, цей екземпляр і взяті в нього зразки зможуть багато чого розповісти нам про біологію, анатомію, геноміку та історію життя ремнериби".

Зазначається, що перша ремнериба була викинута на берег у бухті Ла-Хойя в серпні. Майже 3,5-метровий екземпляр помітили байдаркочники і любителі підводного плавання недалеко від пляжу Сан-Дієго, який розташований біля двох підводних каньйонів.

Рибу знайшли в хорошому стані, її доставили для вивчення і збереження, щоб вона стала частиною колекції морських хребетних організації.

Ремнерибу часто називають "морськими зміями" і довге "сріблясте тіло, схоже на стрічку" цього виду може виростати до 9 метрів. Рибу рідко можна побачити живою, оскільки вона, як правило, залишає своє природне середовище існування тільки в разі лиха.

Ще одна риба-ремінь була виявлена в Хантінгтон-Біч у вересні, але вона була "досить деградувала", сказав Фрейбл. Причина появи і смерті цих риб-ременів залишається невідомою і може бути результатом багатьох змінних. Фрейбл зазначив:

"Це може бути пов'язано зі змінами в стані океану і збільшенням чисельності риби-ремня біля нашого узбережжя. Це вимивання збіглося з нещодавнім червоним припливом і вітрами Санта-Ана минулого тижня, але до цих викидів на берег могли призвести багато змінних".

Спостереження цього виду на пляжах протягом багатьох років дали вченим можливість дізнатися більше про загадкову істоту і її тактику виживання.

"Ця риба-ремінь є рідкісною можливістю отримати свіжі зразки для геномного аналізу, що дасть нам змогу вивчити еволюційні адаптації, які дають змогу цьому виду процвітати в глибоководному середовищі", - сказала Дахіана Арсіла, морська біологиня та кураторка колекції морських хребетних в Інституті Скріппса.

Новини про вивчення риб

Гігантський короп Меконгу сягає понад метр завдовжки і важить 30 кілограмів. Але вчені зафіксували цю рибу всього 30 разів, за що прозвали її "привидом Меконга" за назвою річки Південно-Східної Азії, яка була її середовищем існування. Еволюційно відмінний вид коропа, який не є лососем, але має лососеподібну зовнішність, насправді не був помічений ніким з 2005 року. Дослідники побоювалися, що він вимер. Після повторного відкриття він тепер вважається рибою річки, що зникає найбільше.

Вас також можуть зацікавити новини: