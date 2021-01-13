Адміністрація Facebook пояснила, що підставою для видалення слугували «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».

Facebook закрив в Україні десятки профілів, пов’язаних із партією екс-президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність», громадською організацією «Справа громад», а також громадською організацією «Антикорупційний блокпост».

Про видалення фейкових профілів у грудні 2020 року йдеться у звіті соцмережі, опублікованому 12 січня.

«Ми видалили 27 облікових записів Facebook, 37 сторінок, 21 групу і 13 облікових записів Instagram, які були створені в Україні і орієнтовані на внутрішню аудиторію. Наше розслідування виявило зв'язок з особами, пов'язаними як з партією «Європейська солідарність», так і з українською неурядовою організацією «Справа громад», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для цього слугували «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».

У Facebook пояснили, що «люди, які стоять за цією активністю, використовували фейкові акаунти, щоб створити фіктивних осіб, уникнути нашого контролю, модерувати сторінки та писати в групах, названих за містами в Україні».

Читайте такожFacebook та Instagram заблокували акаунти Трампа до кінця його президентського терміну

У партії «Європейська солідарність» та громадських організаціях «Справа громад» та «Антикорупційний блокпост» наразі не коментували відповідне рішення соцмережі.

Крім десятків акаунтів в Україні, Facebook вилучив також акаунти в Киргизстані, Казахстані, Бразилії, Аргентині, Пакистані, Індонезії та Марокко, спрямовані на аудиторії в межах цих країн. Ще п’ять мереж – з Ірану, України, Франції, Марокко та Росії – мали на меті вплив на людей поза межами цих країн.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН