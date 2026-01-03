Через століття археологи возз'єднали давно втрачені половини статуї, похованої в пустелі Нілу

Нижню половину статуї було виявлено 1930 року німецьким археологом Гюнтером Родером недалеко від Ель-Ашмунейна.

У вражаючому відкритті, що долає майже столітню археологічну загадку, група єгипетських і американських дослідників виявила в Гермополісі давно втрачену верхню половину 7-метрової статуї фараона Рамзеса II. Про це пише Indian Defence Review.

Таким чином, вони вирішили загадку, що залишалася нерозгаданою з 1930 року. Це відкриття, про яке повідомляється в офіційному пресрелізі Університету Колорадо в Боулдері, об'єднує два монументальні фрагменти однієї з найбільш знакових постатей стародавнього Єгипту і відкриває нові перспективи у вивченні монументального мистецтва і проблем збереження пам'яток періоду Нового царства.

Цікаво, що оригінальну нижню половину статуї було виявлено 1930 року німецьким археологом Гюнтером Родером неподалік від Ель-Ашмунейна, на березі Нілу, в тому місці, де колись було стародавнє місто Хемну, перейменоване на Гермополіс Магна в римський період. Майже століття колосальна постать Рамзеса II, відомого своїми військовими походами і монументальними будівельними проєктами, залишалася незавершеною. У березні 2024 року міжнародна група археологів, яка працювала в складних гідрологічних умовах, виявила верхню частину пам'ятника, якої давно не було.

"Це був величезний момент", - пояснила Івона Трнка-Амрхайн, доцент кафедри класичної філології Університету Колорадо. Місце виявлення розташоване небезпечно близько до Нілу, де високий рівень ґрунтових вод, особливо після будівництва Асуанської греблі, загрожував збереженню археологічних матеріалів. Вона сказала:

"Одна з проблем Гермополіса полягає в його близькості до Нілу. Після [будівництва] Асуанської греблі рівень ґрунтових вод став величезною проблемою. Не було жодної гарантії, що камінь буде в порядку. Іноді виявляють піщаник, який, по суті, являє собою просто пісок або зруйнований вапняк. Це міг бути просто шматок каменю".

Важливо, що, незважаючи на ці ризики, команда виявила верхню частину статуї в напрочуд хорошому стані, зберігши сліди оригінальних синьо-жовтих пігментів, що дало рідкісні підказки про первісний розписний вигляд статуї. Верхня частина зображує Рамзеса II в царських регаліях, включно з головним убором, увінчаним уреєм, священним символом божественної влади - коброю.

Випадкове відкриття, що готувалося роками

Хоча давно припускали, що в цьому місці можуть бути й інші залишки статуї, знахідка все ж стала несподіванкою для археологічної команди.

"Ми знали, що вона може бути там, але ми спеціально її не шукали. Було цілком можливо, що інша частина статуї може перебувати там, але це стало повною несподіванкою", - зізналася Трнка-Амрхайн.

Зазначається, що розкопки, які розпочалися в березні 2024 року, стали частиною масштабнішого дослідження Гермополіса, історично відомого своїм багатством руїн епохи Птолемеїв, Риму і Стародавнього царства. Розкопки, що проводилися у співпраці з Міністерством туризму і старожитностей Єгипту, були спрямовані на документування міського планування і ритуальної архітектури регіону.

Коли верхня половина статуї була вперше виявлена, що лежала лицьовою стороною вниз у мулистому ґрунті, було далеко не ясно, чи можна витягти її цілком. Чудове збереження пігментів припускає, що вона могла бути захищена від найгіршого впливу води та ерозії, можливо, шарами уламків, які приховували її протягом століть.

Відкриття було офіційно задокументоване й оголошене у квітні 2024 року Коледжем мистецтв і наук Університету Колорадо в Боулдері, який керував розкопками.

Шлях до возз'єднання Рамзеса II

Цікаво, що вже ведуться роботи з возз'єднання двох фрагментів, розділених майже століттям мовчання, на місці розкопок в Ель-Ашмунейні. Єгипетський співкерівник проєкту Басем Гехад представив офіційну пропозицію щодо реконструкції 7-метрової статуї, яка стане однією з найвищих збережених статуй Рамсеса II, виявлених на місці. Трнка-Амрхайн висловила впевненість у тому, що пропозицію буде схвалено й обидві половини статуї незабаром знову стоятимуть разом.

Зазначається, що возз'єднання статуї стане потужним візуальним орієнтиром для майбутніх досліджень, популяризації історії та розвитку культурного туризму в регіоні. Розписні поверхні також відкривають можливості для хімічного аналізу, який може сприяти триваючим дискусіям щодо використання кольору в єгипетській монументальній скульптурі - царині, яка досі активно обговорюється в наукових колах.

