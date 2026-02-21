Які старі відеокарти все ще топ у 2026 році: експерти обрали 5 моделей

Всі вони все ще підходять для 1080p-геймінгу, а деякі з них здатні справлятися і з 1440p в окремих іграх.

Навіть у 2026 році, коли на ринку з'являються нові GPU-архітектури з AI-прискоренням, трасуванням променів та інноваціями на кшталт DLSS 4.0, деякі старі відеокарти, як і раніше, вражають своєю продуктивністю і можуть успішно справлятися з сучасними іграми та завданнями.

Портал XDA Developer виділяє п'ять відеокарт, які все ще не пішли на пенсію і хороші для геймінгу в 1080p. А деякі з них навіть дозволяють грати в 1440p в невимогливих тайтлах.

GeForce GTX 1080 Ti

Відео дня

Випущена в 2017 році як топ-модель серії Pascal, ця модель досі забезпечує комфортний 1080p-геймінг, наприклад в Forza Horizon 5 на високих налаштуваннях. Навіть у важких проєктах на кшталт Black Myth Wukong і Spider-Man 2 вона показує іграбельні 50–60 FPS.

З огляду на те що більшість гравців все ще використовують роздільну здатність 1080p, GTX 1080 Ti залишається гідною картою для базового ігрового ПК.

Radeon RX 5700 XT

Флагман RDNA 1-покоління 2019 року. Незважаючи на відсутність підтримки трасування променів в реальному часі, RX 5700 XT показує відмінну сиру продуктивність і підтримує технології апскейлінгу через AMD FSR 3 – що дає додатковий приріст кадрів в підтримуваних іграх.

У 2026 році RX 5700 XT залишається потужним 1080p GPU в багатьох сучасних іграх, як-от Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok і Horizon Forbidden West при оптимізованих налаштуваннях.

GeForce RTX 2060 Super

Відеокарти 60-ї серії у Nvidia традиційно вважаються "народними". Якщо згадати, яккою популярною була GTX 1060, стає зрозуміло, про що йдеться. RTX 2060 Super не повторила її масовий успіх, але стала однією з найдоступніших карт з підтримкою трасування променів на момент виходу.

Навіть у 2026 році відеокарта здатна запускати сучасні ігри на кшталт Cyberpunk 2077 в 55–60 FPS на низько-середніх налаштуваннях. Також картка пропонує доступ до фірмового трасування променів і технології DLSS, що продовжує її актуальність.

GeForce RTX 3060 12GB

Досі одна з найпопулярніших відеокарт серед гравців. 12 ГБ VRAM забезпечують хороший запас на майбутнє і іноді дають перевагу навіть над RTX 5060 з 8 ГБ.

RTX 3060 12GB підходить для стабільного 1080p і в деяких випадках для 1440p. Також підтримує трасування променів і DLSS.

Radeon RX 6600 XT

RX 6600 XT побудована на архітектурі RDNA 2 і не вражає продуктивністю в трасуванні променів, проте в звичайних іграх без RT вона практично не поступається RTX 3060.

Через більше ніж чотири роки карта все ще підходить для комфортного 1080p-геймінгу. У сучасних проектах – включаючи Cyberpunk 2077 і God of War Ragnarok – доведеться іноді миритися з показниками нижче 60 FPS, проте в кіберспортивних іграх і менш вимогливих тайтлах 60+ кадрів залишаються досяжними.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів як і раніше використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 4060.

Раніше стало відомо, що через тривалий дефіцит пам'яті Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти, Sony затримує вихід PS6 до 2029 року, а дешеві SSD можуть піти в минуле.

Вас також можуть зацікавити новини: