Сили оборони відкинули РФ на Дніпропетровщині, - DeepState

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Сили оборони України відкинули російських окупантів на певних ділянках фронту в Дніпропетровській області.

Про це інформує проєкт DeepState. За даними аналітиків, українським захисникам вдалося відкинути противника поблизу Калинівського та у Терновому.

Водночас ворог має просування на Донеччині.

Відео дня

"Сили Оборони відкинули противника поблизу Калинівського та у Терновому. Ворог просунувся у Покровську та Свято-Покровському", – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку доби, 21 лютого, станом на 22:00 на передовій відбулося 121 бойове зіткнення із противником.

Найбільш активними окупанти були на Гуляйпільському напрямку, де здійснили 31 атаку. Ще 27 атак ворог провів на Покровському напрямку.

Тим часом офіцер ЗСУ Андрій Ткачук повідомив про успіхи Сил оборони на півдні. За його словами, є просування в районі населених пунктів Павлівка, Успенівка та Тернувате. Військовий зауважив, що ці успіхи вдалося отримати завдяки вдалому поєднанню умов та підготовчій роботі, яку провели українські оборонці.

Вас також можуть зацікавити новини: