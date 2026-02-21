Знаменитий храм досяг максимальної висоти в 172,5 метра.

Католицький храм Святого Сімейства, Саграда Фамілія, в Барселоні досяг своєї максимальної висоти 172,5 метра: над вежею Ісуса Христа спорудили 17-метровий білий хрест. Як йдеться в офіційному акаунті споруди в мережі Х, тепер він став найвищим католицьким храмом у світі.

144 роки будівництва

Минуло більше століття після початку будівництва, перш ніж культовий храм, відомий як Саграда Фамілія, досяг своєї максимальної запланованої висоти. На вершині вежі Ісуса Христа, в центральній частині церкви, тепер височить 17-метровий білий хрест.

"Сьогодні настав день, якого ми з нетерпінням чекали. Все пройшло добре, дуже добре", – сказав журналістам головний архітектор проекту Жорді Фаулі.

Як пише Еuronews, освячення вежі Ісуса Христа заплановано на 10 червня. Можливо, в присутності Папи Римського Лева XIV. При цьому внутрішня частина вежі все ще перебуває в стадії будівництва, а її зовнішня частина оточена кранами і будівельними лісами, які будуть зняті до відкриття вежі в червні.

Найвища церква світу

Ще в жовтні минулого року Саграда Фамілія стала найвищою церквою в світі після того, як ще одна частина її центральної вежі була піднята на місце. Тоді вона стала вищою, ніж шпиль готичної лютеранської церкви Ульм Мінстер в Німеччині, яка будувалася більше 500 років.

Тепер вежа Ісуса Христа, одна з 18 веж, спочатку задуманих архітектором Антоніо Гауді, підноситься над містом на 172,5 метра. До встановлення хреста, станом на осінь 2025 року храм мав висоту 162,9 метра.

Історія будівництва

Храм будується з XIX століття - перший камінь храму був закладений в 1882 році. Перший проект був розроблений архітектором Франсіско дель Вільяром. Потім, в кінці 1883 року, проектом зайнявся знаменитий Антоніо Гауді.

З самого початку Саграда Фамілія будується на кошти від пожертв парафіян, що є однією з причин тривалого процесу будівництва. Навіть в сучасні роки кошти на будівництво виділяються за рахунок продажу вхідних квитків. Щорічно її відвідують мільйони туристів. У 2024 році було продано близько 4,8 мільйона квитків. При цьому повне завершення будівництва очікується не раніше ніж через десять років.

Як потрапити в Саграду Фамілію безкоштовно

Нагадаємо, що вхідний квиток до знаменитого храму коштує 30 євро. Але на честь свята святої Евлалії 14-15 лютого була проведена масова лотерея, переможці якої мали можливість безкоштовно відвідати пам'ятку. Всього було розіграно 8500 квитків. Подібні заходи храм також організовує під час святкувань La Mercè – щорічного міського фестивалю у вересні.

