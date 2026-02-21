У березні NASA не запускатиме ракету, яка мала доставити місію Artemis II до місячної орбіти.

NASA готується прибрати масивну місячну ракету зі стартового майданчика, щоб вирішити технічну проблему. Як пише Вloomberg, це затримає місію з відправки екіпажу з чотирьох осіб у політ навколо Місяця.

У суботу, 21 лютого, NASA оголосило про плани повернути космічну систему запуску Space Launch System, побудовану компанією Boeing, до ангара в Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Там планують виправити проблему, виявлену у верхній частині апарата. Інженери NASA виявили переривання потоку гелію, необхідного для запуску.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що роботу, необхідну для вирішення проблеми, можна виконати лише у ангарі для складання транспортних засобів у Королівському шкільному центрі. Він також зазначив, що подібна проблема з гелієм виникла під час першого польоту SLS ще у 2022 році

Відео дня

"Я розумію, що люди розчаровані таким розвитком подій. Це розчарування найбільше відчуває команда NASA, яка невпинно працювала над підготовкою до цієї великої справи", – написав Айзекман у заяві на X.

Місія Artemis II

Раніше цього тижня NASA оголосило, що планує запустити місячну місію Artemis II 6 березня. Місія вперше за понад 50 років відправить людей у подорож навколо Місяця. Айзекман сказав, що запуск не відбудеться в березні, а квітень є найпершою наступною можливістю запуску.

У четвер NASA провело ретельну генеральну репетицію ракети, під час якої інженери заповнили апарат паливом та змоделювали багато етапів, які відбуватимуться в день запуску.

Як проходитиме місія Artemis II

Нагадаємо, що місія Artemis II має стати першим польотом із екіпажем за межі низької навколоземної орбіти з 1972 року. Місія триватиме близько десяти днів. Чотири астронавти вирушать у глибокий космос на капсулі Orion, закріпленій на 98-метровій ракеті Space Launch System (SLS), та здійснять обліт навколо Місяця. Висадка на поверхню поки що не передбачена – головна мета полягає у випробуванні систем, необхідних для подальших польотів.

Вас також можуть зацікавити новини: