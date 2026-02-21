NASA готується прибрати масивну місячну ракету зі стартового майданчика, щоб вирішити технічну проблему. Як пише Вloomberg, це затримає місію з відправки екіпажу з чотирьох осіб у політ навколо Місяця.
У суботу, 21 лютого, NASA оголосило про плани повернути космічну систему запуску Space Launch System, побудовану компанією Boeing, до ангара в Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Там планують виправити проблему, виявлену у верхній частині апарата. Інженери NASA виявили переривання потоку гелію, необхідного для запуску.
Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що роботу, необхідну для вирішення проблеми, можна виконати лише у ангарі для складання транспортних засобів у Королівському шкільному центрі. Він також зазначив, що подібна проблема з гелієм виникла під час першого польоту SLS ще у 2022 році
"Я розумію, що люди розчаровані таким розвитком подій. Це розчарування найбільше відчуває команда NASA, яка невпинно працювала над підготовкою до цієї великої справи", – написав Айзекман у заяві на X.
Місія Artemis II
Раніше цього тижня NASA оголосило, що планує запустити місячну місію Artemis II 6 березня. Місія вперше за понад 50 років відправить людей у подорож навколо Місяця. Айзекман сказав, що запуск не відбудеться в березні, а квітень є найпершою наступною можливістю запуску.
У четвер NASA провело ретельну генеральну репетицію ракети, під час якої інженери заповнили апарат паливом та змоделювали багато етапів, які відбуватимуться в день запуску.
Як проходитиме місія Artemis II
Нагадаємо, що місія Artemis II має стати першим польотом із екіпажем за межі низької навколоземної орбіти з 1972 року. Місія триватиме близько десяти днів. Чотири астронавти вирушать у глибокий космос на капсулі Orion, закріпленій на 98-метровій ракеті Space Launch System (SLS), та здійснять обліт навколо Місяця. Висадка на поверхню поки що не передбачена – головна мета полягає у випробуванні систем, необхідних для подальших польотів.