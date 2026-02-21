Трамп заявив, що підвищить свої мита до 15%

Американський лідер обурився через рішення Верховного суду США щодо мит.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить мита з 10% до 15% для всіх країн після того, як ознайомився з рішенням Верховного суду. Він наголосив, що скоро може зробити мита ще більшими. Про це він написав у своїй соцмережі.

"На підставі ретельного, детального та повного аналізу безглуздого, погано сформульованого та надзвичайно антиамериканського рішення щодо мит, яке було ухвалено вчора, після багатьох місяців роздумів, Верховним судом Сполучених Штатів, прошу вважати цю заяву офіційним повідомленням про те, що я, як президент Сполучених Штатів Америки, з негайним вступом в силу підвищую 10-відсоткове світове мито на країни, багато з яких "обдирали" США протягом десятиліть без жодних наслідків (до мого приходу!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%", - зазначив Трамп.

За словами президента, впродовж наступних кількох місяців його адміністрація визначить та опублікує нові та юридично допустимі мита, "які продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробити Америку знову великою", "величнішою, ніж коли-небудь".

Що цьому передувало

Нагадаємо, у пʼятницю Верховний суд США завдав найсильнішого удару по президенту Дональду Трампу, заявивши про постанову, що він не може використовувати надзвичайні повноваження для введення мит.

Після цього у виданні FT розповіли, чи залишились у нього "козирі". За словами журналістів, рішення суду змушує адміністрацію Трампа шукати альтернативні інструменти для введення мит, проте жоден з них не може бути застосований так швидко і просто, як Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження США (IEEPA).

