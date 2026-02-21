Колишній британський прем'єр каже, що не треба чекати закінчення війни, щоб надіслати західний контингент.

Якщо Велика Британія та її союзники планують розгорнути свої війська в Україні після війни для стримування нової російської агресії, то раціональніше відправити їх просто зараз. Про це в інтерв’ю BBC заявив колишній британський прем'єр Борис Джонсон.

У розмові з журналістами Джонсон розкритикував Захід через небажання карати Росію за анексію Криму та нерішучість західних лідерів у підтримці України вже під час повномасштабної фази війни.

Ну думку Джонсона, та обережність, з якою Захід нарощував поставки зброї в Україну, була оплачена людськими життями.

У цьому контексті колишній очільник британського уряду закликав не чекати мирної угоди, щоб відправити контингент стримування в Україну. Він пропонує надіслати війська зараз, аби пришвидшити укладення такої угоди.

"Якщо ми плануємо розмістити війська на місці після війни, після того, як Путін погодиться на перемир'я, то чому б не зробити це зараз? Щоб ці люди не були задіяні у бойових діях. Я не бачу логічної причини, чому ми не повинні відправити туди мирні сухопутні війська (peaceful ground forces), щоб продемонструвати нашу підтримку, нашу конституційну підтримку вільної, незалежної України", – заявив Джонсон.

Як писав УНІАН, війна між Україною та Росією зайшла у глухий кут, де жодна зі сторін не здатна швидко здобути рішучої перемоги, а прямі мирні переговори досі не дали результату.

Російський політичний аналітик у вигнанні Тетяна Станова вважає, що конфлікт навряд чи завершиться, доки при владі в Кремлі залишається Володимир Путін і у нього є достатньо грошей на війну.

