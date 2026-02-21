Вперше з початку війни: Сирський назвав, можливо, головне досягнення 2025 року

Минулого року, можливо, почався докорінний перелом у війні, проте зрозуміло це стане лише згодом.

Попри всю тяжкість ситуації у війні, 2025 рік приніс Україні важливу стратегічну перемогу – під кінець року Росія почала втрачати більше солдатів, ніж встигає вербувати. Про це в інтерв'ю Le Monde розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, 2025 рік став першим за весь час війни, коли "втрати російської армії перевищили рівень набору новобранців".

"Попри те, що в 2025 році їм вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 000 осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 000 солдатів", – заявив Сирський.

Він зазначив, що Сили оборони в даний час виводять з ладу близько 1000-1100 російських військовослужбовців на день, загиблими і пораненими.

При цьому Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ, в результаті яких вдається відбивати назад деякі втрачені території. Серед них місто Куп'янськ, яке російський Генштаб контролює у своїх зведеннях, тоді як в реальності місто на 97% контролюють ЗСУ.

"Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота", – говорить головком ЗСУ.

Генерал констатував "стрімке зростання війни економік і технологій", в рамках якої кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності.

Хоча Сирський говорить про певний баланс сил у БПЛА, він визнає перевагу Росії в ударних засобах інших типів – коригованих авіабомбах і ракетах.

Разом з тим головком акцентує на тому, що Україна теж нарощує нанесення ударів вглиб Росії. За його словами, за минулий рік вдалося вразити 719 цілей в російському глибокому тилу, завдавши збитків на понад 15 мільярдів доларів.

Як писав УНІАН, війна в Україні триватиме ще довго, оскільки Володимир Путін не має уявлення, що робити з Росією в мирний час. Таку думку висловив німецький експерт з безпеки та оборони Ніко Ланге.

За чотири роки конфлікту Росія перетворилася з відносно стабільної автократії на бідну тоталітарну диктатуру. Путін став заручником ситуації – він не може воювати вічно через виснаження ресурсів, але й не готовий до миру без "перемоги", яка зберегла б його спадщину.

