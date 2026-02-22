Не Угорщина: в ОП сказали, хто блокує ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії

За словами Власюка, ще у січні складалося враження, що всі країни Європи згодні з впровадженням нового санкційного пакету.

У Європейському Союзі досі не можуть ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Причина – у спротиві Греції та Мальти.

Таку заяву зробив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері телеканалу "Ми – Україна". За його словами, там виступають проти заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів російського виробництва.

"Зараз Греція і Мальта вирішили пограти в політичні ігри і не хочуть відпускати цей пакет з цим положенням. Ці положення є принциповими, тому що до кінця цього року воно позбавить росію мінімум 17 млрд доларів доходу від нафти, а для них зараз це, по суті, різниця між тим, щоби мати хоча б якийсь прибуток, збалансований з витратами на нафту, або взагалі йти в мінус повний", – акцентував Власюк.

Санкції проти Росії

19 лютого президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії, накладених ще адміністрацією Джо Байдена за вторгнення РФ в Україну. Загалом новий указ продовжує дію санкцій від 2014, 2018 і 2022 років.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили виробники ракет і дронів, а також фінансовий сектор країни-окупанта.

