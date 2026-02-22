Також з'являються дані про зацікавлених інвесторів з оточення Дональда Трампа.

Між представниками Росії та США ведуться секретні переговори про відновлення роботи газопроводу "Північний потік" під кураторством американських компаній. Про це повідомляє німецька газета Berliner Zeitung з посиланням на джерела.

Також подібні дані про неформальні переговори наводила французька газета Le Monde diplomatique. Французьке видання описувало закулісну дипломатію, далеку від міжнародних інститутів. "Переговори проходять в цій обстановці без громадського контролю і поза рамками багатосторонніх форумів", - вказували автори.

"Численні джерела вказують на те, що "Північний потік" дійсно може відновити роботу - в обхід ЄС і "під керівництвом США". Зокрема, газета цитує джерело, близьке до "Газпрому", яке стверджує, що "Північний потік" "абсолютно точно є частиною секретних переговорів" між Трампом і Путіним", - йдеться в статті.

При цьому один із сценаріїв – відновлення роботи "Північного потоку" у партнерстві з США.

Видання зазначило, що достовірність цієї інформації на даному етапі перевірити неможливо. Однак автор зазначив, що енергетична інфраструктура є важелем впливу в політиці і набуває особливого значення в світлі можливих мирних переговорів з Україною.

Автор також нагадав, що США довгі роки виступали проти "Північного потоку", намагаючись розширити експорт скрапленого природного газу. А розширення поставок російського газу в ЄС скорочувало ринкові можливості для США.

"Санкції США неодноразово затримували реалізацію проекту. Тому потенційна зміна курсу – використання російського газу, але під впливом США – була б вражаючим поворотом подій", – зазначила газета.

Автор вважає, що мета американців може полягати не тільки в продажу СПГ або запобіганні російсько-європейського зближення, але і в розширенні контролю над енергетичною інфраструктурою.

ЗМІ назвали можливих інвесторів

За даними журналістів, до проекту газопроводу "Північний потік – 2" під керівництвом США може бути причетний інвестор з Маямі Стівен П. Лінч. За даними Wall Street Journal, він хоче придбати газопровід, щоб стати "найбагатшою людиною, про яку ви ніколи не чули". Лінч вважається фахівцем з проблемних активів і раніше вів бізнес в Росії, в тому числі у зв'язку з поділом нафтової компанії "Юкос" і угодою з дочірньою компанією Сбербанку.

Згадується також техаський банкір Джентрі Біч, який близький до Дональда Трампа-молодшого. Хоча Біч публічно заперечує будь-який інтерес до трубопроводу, дослідження Le Monde diplomatique припускає, що він і румунський діловий партнер намагалися придбати компанію

Також згадується американський фінансовий гігант Elliott Management, який, як кажуть, зацікавлений не тільки в Nord Stream, але і в газопроводі TurkStream, по якому газ з Росії через Туреччину надходить до Болгарії.

Слід ЦРУ у підриві "Північних потоків"

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, американська розвідка могла знати про підготовку підриву газопроводів на ранньому етапі планування операції. Не виключено, що представники ЦРУ зустрічалися з фахівцями з диверсійних операцій у Києві в 2022 році.

