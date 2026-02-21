Сили оборони просунулися на півдні України: офіцер ЗСУ розкрив подробиці

Сили оборони України мають успіхи на півдні – в напрямку населених пунктів Павлівка, Успенівка та Тернувате Запорізької області.
Про це заявив офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук у коментарі телеканалу "Ми – Україна". За його словами, ці успіхи вдалося отримати завдяки вдалому поєднанню умов та підготовчій роботі, яку провели українські оборонці.
Зазначається, що серед таких умов – не лише блокування систем супутникового звʼязку "Старлінк" для окупантів. Мова також і про перекидання ворогом великої кількості резервів на Покровсько-Мирноградський напрямок.
"Я взагалі не хочу робити якісь прогнози, "перегрівати" суспільство і налаштовувати на те, що буде величезний контрнаступ, який десь просунеться. Ми вже це мали, тут треба спокійнішими бути в цьому плані і не заважати Силам оборони", – додав військовий.
Ткачук підтвердив, що українським захисникам вдалося просунутися на певних відтинках фронту:
"Так, є хороші просування в бік Павлівки і Успенівки, є просування з боку Тернового і Тернуватого. Є хороші дії наших сил і я вважаю, що це вікно може закритися невдовзі. Не питання лише в терміналах, а в тому, що росіяни можуть підтягнути резерви".
Війна в Україні: важливі новини
Проєкт DeepState повідомляє, що російські окупаційні війська просунулися в районі трьох сіл Донецької області – поблизу Платонівки, Бондарного та у Привіллі.
Тим часом Сили оборони уразили два російських кораблі та два літаки на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про два прикордонних сторожових кораблі проєкту 22460 "Охотник", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.