Сили оборони просунулися на півдні України: офіцер ЗСУ розкрив подробиці

Успіхи вдалося отримати завдяки вдалому поєднанню умов та підготовчій роботі, яку провели українські оборонці, каже Ткачук.

Сили оборони України мають успіхи на півдні – в напрямку населених пунктів Павлівка, Успенівка та Тернувате Запорізької області.

Про це заявив офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук у коментарі телеканалу "Ми – Україна". За його словами, ці успіхи вдалося отримати завдяки вдалому поєднанню умов та підготовчій роботі, яку провели українські оборонці.

Зазначається, що серед таких умов – не лише блокування систем супутникового звʼязку "Старлінк" для окупантів. Мова також і про перекидання ворогом великої кількості резервів на Покровсько-Мирноградський напрямок.

Відео дня

"Я взагалі не хочу робити якісь прогнози, "перегрівати" суспільство і налаштовувати на те, що буде величезний контрнаступ, який десь просунеться. Ми вже це мали, тут треба спокійнішими бути в цьому плані і не заважати Силам оборони", – додав військовий.

Ткачук підтвердив, що українським захисникам вдалося просунутися на певних відтинках фронту:

"Так, є хороші просування в бік Павлівки і Успенівки, є просування з боку Тернового і Тернуватого. Є хороші дії наших сил і я вважаю, що це вікно може закритися невдовзі. Не питання лише в терміналах, а в тому, що росіяни можуть підтягнути резерви".

Війна в Україні: важливі новини

Проєкт DeepState повідомляє, що російські окупаційні війська просунулися в районі трьох сіл Донецької області – поблизу Платонівки, Бондарного та у Привіллі.

Тим часом Сили оборони уразили два російських кораблі та два літаки на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться про два прикордонних сторожових кораблі проєкту 22460 "Охотник", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: