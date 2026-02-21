Графіки відключень на 22 лютого: коли українці будуть без світла в неділю

Громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіками.

У неділю, 22 лютого, у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначається, що для промислових споживачів будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистем", – акцентували в компанії.

Енергетики зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Українцям радять дізнаватися актуальний час та обсяг відключень на офіційних ресурсах обленерго у відповідному регіоні.

"Укренерго" також закликає громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіками.

Графіки відключення світла для Сумської області

"Сумиобленерго" оприлюднило графіки відключення світла для Сумщини. Завтра електрику вимикатимуть в усіх чергах споживачів від 3 до 6 разів протягом доби.

Графіки відключення світла для Харківщини

У Харківській області з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ), інформує "Харківобленерго". Обмеження торкнуться усіх черг споживачів – світло вимикатимуть від 2 до 4 разів на добу.

Графіки відключення світла для Чернігівщини

У Чернігівській області в неділю також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в усіх чергах – від 2 до 3 разів протягом доби, інформує "Чернігівобленерго".

Графіки відключення світла для Запоріжжя

У Запорізькій області електроенергію вимикатимуть в усіх чергах. "Запоріжжяобленерго" прогнозує від 2 до 3 вимкнень протягом доби. Також у повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Графіки відключення світла для Полтавщини

У Полтавській області, за даними "Полтаваобленерго", 22 лютого 2026 року електроенергію вимикатимуть так:

з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;

з 06:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

з 07:00 по 13:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черги;

з 13:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг;

з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черги.

Графіки відключення світла для Черкащини

У Черкаській області, за даними "Черкасиобленерго", 22 лютого світло вимикатимуть в усіх чергах споживачів від 4 до 5 разів протягом доби.

Ситуація в енергосистемі України: останні новини

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити аварійні поставки електроенергії в Україну з понеділка, 23 лютого, якщо не будуть відновлені поставки нафти нафтопроводом "Дружба". Хоча поставки зупинилися через російські обстріли, Фіцо звинувачує в цьому Україну.

Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що країна-окупант готує нові удари по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, зараз завдяки роботі ремонтних бригад та підвищенню температури ситуація зі світлом покращилася.

