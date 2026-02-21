'Цілі були амбітнішими': Сирський розповів, як Росія провалила свій масштабний наступ

За словами генерала, наслідки для України могли бути більш руйнівними.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що демонструє "стійкість збройних сил", зіткнувшись з "найбільшою і найпотужнішою армією Європи" та "війною, яка перевершує всі мислимі і немислимі масштаби". Про це він сказав в інтервʼю Le Monde.

Розповідаючи про 2025 рік, Сирський наголошує, що військова ситуація могла б бути набагато гіршою.

Водночас він не заперечує складнощі на фронтах, проте каже, що російські цілі були набагато амбітнішими. Головком наголосив, що наслідки для України могли бути більш руйнівними, якби ЗСУ не провели сміливу Курську операцію на території РФ.

"Росія підготувала свої війська до проведення у 2025 році широкомасштабної наступальної операції", - наголосив генерал.

Сирський нагадав, що РФ хотіла захопити весь Донбас, території в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, а також створити буферну зону на Харківщині і Сумщині, але зазнала невдачі.

Він також назвав дві основні причини, які, на його думку, дозволили "зірвати" плани Росії. Перша стосується дій на кордоні з РФ, попри те, що вони були менш помітні, ніж у 2024 році.

"Ми провели дві наступальні операції на території Росії: в березні-квітні в Бєлгородській області, а потім в травні-червні в Курській області. Це дозволило нам змусити ворога перегрупувати свої сили. Він не зміг почати наступальну операцію, яку планував навесні", - запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Друга причина, за його словами, полягає у південно-східній частині лінії фронту.

"У серпні [2025 року] ворог розпочав наступ по осі Добропілля, намагаючись оточити агломерацію Покровськ-Мирноград. І, розгорнувши групу морської піхоти, він планував провести наступ у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей. Вони (росіяни - УНІАН) могли б просунутися вглиб. Щоб зірвати їхні плани, ми почали контрнаступ у напрямку Добропілля. Передові підрозділи 51-ї армії Росії опинилися практично в оточенні. Щоб запобігти їх знищенню, вона перекинула морську піхоту на цей напрямок, де вона досі загрузла в боях", - розповів Сирський.

