У Києві анонсували відповідь на 'енергетичний шантаж' Фіцо й Орбана

В МЗС нагадують, що Україна має цілком офіційні механізми співпраці з ЄС.

Київ готовий офіційно поскаржитися до Європейського союзу на Угорщину та Словаччину, якщо вони втілять свою погрозу щодо енергетичної блокади України. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У відомстві засудили "ультиматуми та шантаж" з боку керівництва Угорщини та Словаччини щодо припинення енергопостачання між нашими країнами, а також звинуватили уряди обох держав у підіграванні агресору. При цьому в МЗС зауважили, що Будапешт і Братислава діють на шкоду власним енергетичним компаніям, які постачають Україні електроенергію на комерційній основі.

"Такі дії в ситуації масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України і намагань Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону", - йдеться в заяві.

В українському МЗС ще раз нагадали, що нафтопровід "Дружба" пошкодила Росія, а Україна вже запропонувала альтернативні шляхи постачання не російської нафти до цих країн.

"В умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва", - додали у відомстві.

Ультиматуми Угорщини та Словаччини

Як писав УНІАН, протягом останніх днів уряди Угорщини та Словаччини озвучили низку ультиматумів на адресу України. У Будапешті та Браиславі невдоволені тим, що Україна досі не відновила нафтопровід "Дружба", українська ділянка якого у січні була пошкоджена внаслідок російських ударів.

Спочатку обидві країни оголосили про припинення поставок нафтопродуктів до України, доки не буде відновлено роботу нафтогону. А згодом вони пригрозили перекрити Україні також поставки електроенергії і газу з Євросоюзу.

