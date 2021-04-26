Chrome відстежує відкриті вкладки користувача на предмет зниження цін і відправляє повідомлення, якщо таке станеться.

В останній версії браузера Chrome 90 для Android з'явилася нова функція відстеження цін, яка попереджає користувачів про зниження цін.

Про це повідомляє The Verge.

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Після активації цієї функції, браузер Chrome відстежує відкриті вкладки користувача на предмет зниження цін і відправляє повідомлення, якщо таке станеться.

Незручністю в даному випадку є той факт, що вкладку доводиться тримати відкритою в браузері.

Активувати цю функцію можна через меню налаштувань у вигляді трьох точок, яке є в правому верхньому куті екрану вибору вкладки. Вона позначена як Track prices. Якщо ж браузер Chrome оновлений до версії 90, а ця функція не відображається в меню, то її можна активувати вручну. Для цього в адресному рядку потрібно ввести:

Далі потрібно натиснути на спадне меню і вибрати пункт Enabled Price notifications.

Як пише видання, після цього буде потрібно перезапустити браузер, перш ніж ця функція запрацює.

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Автор: Олена Коваленко