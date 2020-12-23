Розробник пообіцяв, що більшість користувачів не помітять серйозних змін.

Творець Telegram Павло Дуров оголосив про плани щодо впровадження в месенджер платних функцій. Монетизація Telegram почнеться вже з наступного року.

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Дуров розповів, що протягом більшої частини історії Telegram він оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень. Але при наявних темпах зростання месенджер знаходиться на шляху до мільярдів активних користувачів – і витрати на його підтримку стають занадто великими. Компанії доведеться почати заробляти гроші для покриття витрат - або продатися більшому гравцеві.

"Ми не збираємося продавати компанію, як це зробили засновники WhatsApp. Telegram потрібен світу як незалежний проект, де поважають права користувачів і забезпечують високу якість сервісу», - запевнив розробник.

Дуров пообіцяв, що завдяки досягнутому масштабу монетизація Telegram буде ненав'язливою - більшість користувачів навряд чи помітять серйозні зміни.

"Всі наявні сервіси Telegram залишаться безкоштовними. Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі завжди будуть користуватися Telegram безкоштовно", - повідомив він.

Так, компанія запропонує власну рекламну платформу для публічних каналів.

Дуров підкреслює, що монетизація принесе користь всій спільноті користувачів, а також допускає появу платних стікерів.

"Якщо популярні публічні канали будуть монетизуватися через рекламну платформу, власники цих каналів отримають безкоштовний трафік пропорційно їх охопленню. Або – якщо - на додачу до поточних безкоштовних стікерів - з'являться платні стікери з розширеними можливостями, художники цих стікерів також отримають частину доходу", - наводить приклади Розробник.

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Автор: Дмитро Захаров