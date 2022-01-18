За словами авторів проєкту, звичайні бинти малоефективні в умовах невагомості.

Вчені NASA тестують новий біопринтер, що друкує медичний пластир із клітинами шкіри астронавтів, що знаходяться на МКС.

Про це говориться на сайті космічного агентства.

Пристрій називається Bioprint FirstAid. Він нагадує пістолет та працює за допомогою біочорнил, що змішуються з живими клітинами людини. Як пояснюють вчені, живі клітини потрібні, щоб уникнути відторгнення тканинами шкіри потерпілого.

У NASA кажуть, що в результаті виходить досить міцний матеріал, що нагадує гіпс – надрукована "тканина" застигає дуже швидко, так що нею відразу можна покрити як порізи, так і опіки.

Звичайні бинти не завжди можуть бути в космосі. Наприклад, у разі порушення поставок вантажів на МКС є ризик, що медичні приналежності закінчаться, а будь-яка рана для астронавтів дуже небезпечна через сильну кровотечу в умовах невагомості, – автори проєкту.

Космонавтам, які зараз знаходяться на кораблі SpaceX, вже відправили першу партію біопринтерів. Поки вони проводять тести і з'ясовують, наскільки такі бинти ефективні в космосі.

Нагадаємо, що на минулому тижні ракета Маска вивела український супутник Січ-2-30 у космос. Він близько трьох років буде знімати поверхню землі і контролювати іоносферу. Навіщо це Україні і що ще потрібно знати про наш головний космічний проєкт 2022 року – у матеріалі УНІАН.

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