Керівництво соціальних мереж запускає глобальну кампанію на підтримку вакцинації.

Facebook буде позначати пости про вакцини проти COVID-19 спеціальними мітками.

Про це в понеділок, 15 березня, компанія повідомила у своєму блозі.

«Ми докладаємо дедалі більше зусиль у боротьбі з дезінформацією про вакцини проти COVID-19 і почнемо позначати у Facebook та Instagram пости, де йдеться про вакцини. Мітки надаватимуть достовірну інформацію про безпеку вакцин проти COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров'я. ... Позначатися будуть пости по всьому світу англійською, іспанською, індонезійською, португальською, арабською та французькою мовами, а найближчими тижнями ми також додамо й інші мови», — йдеться в повідомленні.

Такий захід — частина нової кампанії на підтримку вакцинації, в рамках якої Facebook хоче допомогти 50 млн осіб наблизитися до отримання щеплення.

Читайте такожTwitter показав свій аналог Сlubhouse, незабаром сервіс запустять для всіх користувачів (відео)Зокрема, як розповів керівник компанії Марк Цукерберг, Facebook запустить інструмент, який показуватиме користувачам, коли й де можна зробити щеплення, і даватиме посилання для запису на прийом.

Окрім того, компанія запускає Інформаційний центр з питань коронавірусу в Instagram, а також працює з органами охорони здоров'я та урядами над удосконаленням чат-ботів у WhatsApp, щоб допомогти користувачам реєструватися на вакцинацію.

«Дані свідчать, що вакцини безпечні та працюють. Вони - наша найкраща надія на те, щоб позбутися від вірусу й повернутися до нормального життя. Я з нетерпінням чекаю можливості зробити щеплення, і сподіваюся, що ви теж», — додав Цукерберг.

Фейки про коронавірус та вакцинацію в соціальних мережах

У Facebook та Instagram, попри посилення політики щодо дезінформації про вакцини, й надалі діють великі спільноти та лідери думок, які просувають неправдиві заяви про щеплення. Директор з розвитку продукту Facebook Кріс Кокс розповів, що компанія дуже серйозно ставиться до інформації про такі речі, проте існує також певна «сіра зона», де складно відрізнити дезінформацію від звичайних сумнівів користувачів.

«Найкраще, що можна зробити для цієї величезної сірої зони, просто надавати авторитетну інформацію в корисній формі, бути частиною діалогу разом з експертами в галузі охорони здоров'я», — цитує Кокса Reuters.

У Facebook стверджують, що з часу розширення списку заборонених неправдивих заяв про коронавірус і вакцини, видалили ще близько 2 млн одиниць контенту. Крім того, компанія застосовує деякі тимчасові заходи, зокрема, обмежує доступ до контенту користувачів, які неодноразово ділилися постами, позначеними соцмережею як фейкові.

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Переклад: Катерина Комолова