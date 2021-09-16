"Стоянка верблюдів" - це комплекс з 21 фігури тварин, висічених в цілісних скелях, 7-8 тисяч років тому.

Вчені переглянули вік археологічного об'єкта "Стоянка верблюдів" в Саудівській Аравії і дійшли висновку, що він є одним з найдавніших у світі.

Про це повідомляє BBC.

Комплекс з 21 фігури тварин, висічених в цілісних скелях на півночі Аравійського півострова, археологи виявили ще в 2018 році.

Тоді вони датували цей об'єкт початком нашої ери. Але завдяки сучаснішим технологіям вчені з Університету короля Сауда, Німецького інституту імені Макса Планка і Національного центру наукових досліджень Франції дійшли висновку, що вік статуй може сягати 7-8 тис. років.

Читайте такожАрхеологи виявили в Єгипті стародавнє "затонуле місто" (фото)Таким чином, це найдавніші з відомих скульптур тварин, які старші навіть за Стоунхендж та єгипетські піраміди. Цікаво, що тоді місцеві кочівники ще не одомашнили верблюдів.

Нову версію вчених підтверджують виявлені біля пам'ятника знаряддя праці та кістки тварин, вік яких визначили за допомогою радіовуглецевого методу.

При цьому призначення цього пам'ятника залишається до кінця не ясним. Імовірно, він був створений як місце зустрічей доісторичних кочових племен, коли на місці Аравійської пустелі була зелена савана з озерами.

Нагадаємо, раніше цього року археологи виявили в Ізраїлі фрагмент "королівської" тканини, який належить першому тисячоліття до н.

Автор: Станіслав Кожемякін