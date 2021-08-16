Зараз Google справно видаляє з пошукової видачі веб-сторінки на вимогу Роскомнагляду, але все може змінитися.

Інтернет-гігантові Google в Росії загрожує велетенський штраф за позовом телекомпанії "Царьград". В разі його задоволення пошуковик перестане видаляти з пошукової видачі заборонений в Росії контент. Понад те, виникне питання щодо можливості подальшої роботи Google на території РФ.

Про це пише Forbes. Зазначається, що Google заблокував аккаунт "Царьграда" на YouTube в липні 2020 року, оскільки його засновник Костянтин Малофєєв потрапив під санкції США. Відтоді "Царьград" домагається відновлення акаунту через суд, а Google пропонує врегулювати суперечку мирно. Однак в "Царьграді" заявили, що переговори двох компаній "завершені, не розпочавшись по суті".

Позиція Google викладена в письмових поясненнях до апеляційної скарги, які 12 серпня представник компанії направив до російського Дев'ятого арбітражного Апеляційного суду.

Там підкреслюється, що невідповідна судова неустойка, яка загрожує Google, якщо компанія не виконає вимогу російського суду і не розблокує YouTube-канал "Царьграда", тягне за собою істотні ризики для компанії та її можливості працювати на території Росії.

У Google вказують і на "явні публічно-правові ризики для Російської Федерації в цілому". Виникає питання виконання інтернет-гігантом вимог російського закону №149-ФЗ, за яким Google зараз видаляє з пошукової видачі ті сторінки і дані, які були заблоковані владою РФ.

Тільки в другому півріччі 2020 року Google за запитом Роскомнагляду виключив контент з пошукової видачі щодо 250 тисяч інтернет-сторінок і не проіндексував в пошуковій видачі 167 тисяч сторінок.

Як стверджує керуючий партнер Art de Lex Дмитро Магоня, що представляє інтереси "Царьграду", Google фактично пропонує російському суду угоду: компанія продовжить блокувати канали "Царьграда", але при цьому продовжить блокувати видачу за запитом Роскомнагляду.

Google запропонувала "Царьграду" мирно врегулювати суперечку про блокування телеканалу на YouTube 12 липня на засіданні суду. Для цього американська компанія попросила відкласти розгляд, і суд переніс його на 16 серпня 2021 року.

Однак сторона позивача заявила, що Google кілька місяців "витратив на безплідні спроби оформити якісь документи" замість того, щоб обговорювати мирне врегулювання спору.

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Зазначається, що "Царьград" подав позов до суду до трьох юридичних осіб, що входять до групи Google. 13 квітня Московський арбітраж задовольнив його в повному обсязі, визнавши блокування YouTube-каналу незаконним і затребував забезпечити до нього доступ користувачів.

Так, суд зобов'язав Google відновити сторінку і визнав недійсною відмову від договору-рахунку на надання рекламного сервісу Google Ad Manager Small Business. На виконання вимоги дали п'ять днів, в іншому випадку суд доручив стягнути з трьох відповідачів неустойку в розмірі 100 тисяч рублів за кожен день невиконання, починаючи з шостого дня і до фактичного виконання. Щотижня сума щоденної неустойки має збільшуватися у два рази.

Юридична фірма Baker & McKenzie, що представляє інтереси Google, Зазначає, що через сім місяців розмір неустойки досягне вже 94 трлн рублів і майже зрівняється з капіталізацією всього холдингу Alphabet, що володіє Google.

Це перший випадок застосування "закону Лугового" (статті 248.1 АПК РФ), який дозволяє особам і компаніям під санкціями переносити свої судові розгляди в Росію.

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Автор: Дмитро Захаров