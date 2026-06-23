Канада сховала під землю ядерний реактор, що сам себе охолоджує, і це перший такий на Заході

Він охолоджується без насосів, розташований під землею і має запрацювати у 2030 році.

Малий модульний реактор був улюбленим слайдом ядерної галузі протягом приблизно десяти років. Його просували енергетичні компанії, моделювали уряди, про нього сперечалися на конференціях – і довгі роки цим усе й обмежувалося на Заході: перспективна розробка, яку так і не побудували в масштабах енергосистеми.

Потім цієї весни кран в Онтаріо опустив у шахту глибиною 35 метрів плиту зі сталі та бетону вагою 953 тонни – і тихо завершив етап розмов. Ця плита – основа першого GE Vernova Hitachi BWRX-300. Ontario Power Generation – провінційна енергетична компанія, яка його будує, – та GE Vernova називають його першим малим модульним реактором мережевого масштабу в західному світі, пише Autonotion.

Він розрахований на 300 мегават – цього вистачить приблизно для 300 000 будинків – і є першим із чотирьох, запланованих на цій же площадці.

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Жоден із них не видасть ані вата до кінця 2030 року. Але бетон уже в землі – а це далі, ніж будь-хто на Заході заходив із цією технологією раніше.

Що OPG насправді заклала в землю

Фундамент було встановлено 1 травня, і це справді дивовижна інженерна конструкція. Вона важить близько 953 метричних тонн, має 37 метрів у діаметрі й була зварена цілком перед тим, як один із найбільших у світі гусеничних кранів опустив її на 35 метрів нижче рівня землі у вириту шахту реактора.

Це перший випадок у Канаді, коли фундамент реакторної будівлі збирався за модульним принципом – OPG назвала це "вставити "М" у ММР".

Те, що бетонна плита стала новиною, пояснюється особливостями ядерної "бухгалтерії". На традиційних станціях заливка першого бетону під основу реактора – це момент, коли проєкт офіційно вважається ядерним енергоблоком на стадії будівництва.

Канадська комісія з ядерної безпеки видала ліцензію на будівництво у квітні 2025 року, провінція дала остаточне схвалення кількома тижнями пізніше, а фундамент – фізичне підтвердження реальності будівництва. Це також перший новий реактор, будівництво якого розпочато в Онтаріо з початку 1990-х років, коли було введено в експлуатацію останній із діючих блоків Дарлінгтона.

Весь цей час провінція займалася модернізацією існуючих потужностей, а не будувала нові.

Реактор навмисно невеликий

BWRX-300 – саме те, що випливає з назви: киплячий водяний реактор потужністю 300 мегават, приблизно втричі менший за великі блоки, що становлять основу більшості атомних станцій.

GE Vernova називає його розробкою десятого покоління – це ввічливий спосіб сказати, що він останній у дуже довгій лінійці киплячих водяних реакторів і ґрунтується на обґрунтуванні безпеки ESBWR – більшої конструкції, яку вже сертифікувала Комісія з ядерного регулювання США.

Він охолоджується за рахунок природної циркуляції, не потребуючи електричних насосів, розміщується в захисній оболонці, заглибленій нижче рівня землі, а за даними GE Vernova, весь енергетичний блок вміщується на площі приблизно двох міжнародних футбольних полів – близько 130 на 60 метрів.

Розробник стверджує, що час будівництва наступних серійних блоків, після відпрацювання першого, скоротиться до 24–36 місяців.

Є одна складність, пов’язана з паливом. BWRX-300 працює на стандартному слабозбагаченому урані – тому самому, що живить більшість світових реакторів, а не на високозбагаченому HALEU, який потрібен більш екзотичним конструкціям.

Це звична ситуація. Але є місцева особливість: існуючий канадський парк реакторів CANDU працює на природному, незбагаченому урані, тому країна не збагачує уран на своїй території, а нові реактори потребуватимуть палива, яке поки що доводиться закуповувати за кордоном. Проблема вирішувана. Але поки що не вирішена.

"Перший" із застереженнями

У прес-релізах активно використовують слово "перший", тому корисно уточнити, про який саме "перший" йдеться. OPG та GE Vernova ретельно зазначають: "перший у західному світі" або "перший серед країн G7" МММ мережевого масштабу – і це уточнення є важливим.

Росія та Китай уже експлуатують малі модульні реактори, в Аргентині ведеться будівництво пілотного, тож це не перший МММ на Землі. Це перший, побудований країною G7 і підключений до великої енергосистеми.

Це також принципово інша установка порівняно з іншими проєктами передових реакторів, які зараз починають будуватися. Компанія Білла Гейтса TerraPower щойно приступила до будівництва реактора з натрієвим охолодженням у штаті Вайомінг, а італійська компанія випробовує повномасштабний стенд із рідким свинцевим охолоджувачем та електронагрівачами замість палива.

Це швидкі реактори, що роблять ставку на екзотичні холодоагенти. BWRX-300 – протилежний підхід: навмисно традиційний, водоохолоджуваний реактор, зменшений у масштабі та побудований за заводським принципом, розрахований на передбачуваність і тиражування, а не на новаторство. І поки що жоден із них не виробляє електроенергію.

OPG планує підключення до мережі на кінець 2030 року, а завершення будівництва – приблизно на 2029-й.

21 мільярд доларів і що на них можна купити

Це недешевий спосіб з’ясувати результат. За опублікованою оцінкою OPG, вартість першого реактора становить 6,1 мільярда канадських доларів плюс ще 1,6 мільярда на дороги, тунелі, лінії охолоджувальної води та іншу інфраструктуру, спільну для всіх чотирьох блоків – загалом 7,7 мільярда лише для запуску першого.

Весь чотириблоковий проєкт оцінюється в 20,9 мільярда канадських доларів (близько 15 мільярдів доларів США) у цінах 2024 року з урахуванням відсотків і непередбачених витрат; OPG очікує, що кожен наступний блок обійдеться дешевше в міру дозрівання ланцюга поставок – до приблизно 4,1 мільярда канадських доларів за четвертий блок.

За ці кошти чотири реактори мають забезпечити 1 200 мегават – цього вистачить приблизно для 1,2 мільйона домівок. Conference Board of Canada оцінює, що програма додасть 38,5 мільярда канадських доларів до національної економіки за 65 років і забезпечить 18 000 робочих місць на рік на п’ятирічному етапі будівництва, причому понад 80 відсотків витрат припадатиме на канадські компанії та близько 5 відсотків – на американські, переважно GE Vernova за проектування.

Canada Growth Fund та Building Ontario Fund беруть міноритарні частки, вклавши загалом 3 мільярди канадських доларів у вигляді акціонерного капіталу.

Оператор мережі Онтаріо оцінив вартість електроенергії приблизно в 14,9 цента за кіловат-годину і дійшов висновку, що аналогічний пакет із вітрової, сонячної енергетики та систем зберігання обійдеться і дорожче, і буде ризикованішим.

Реалізація цього прогнозу повністю залежить від того, чи вкладеться перший реактор у бюджет, – а це те, чого ніхто не може гарантувати.

Чому весь світ спостерігає за котлованом

Ця конкретна будівництво важливе за межами Онтаріо тому, що Дарлінгтон – еталонний блок для набагато масштабнішого задуму. У Теннессі Tennessee Valley Authority стала першою американською енергетичною компанією, яка подала заявку на дозвіл на будівництво BWRX-300 – одного реактора на майданчику Clinch River поблизу Окріджа.

Комісія з ядерного регулювання США прийняла заявку до розгляду в липні 2025 року і розраховує завершити експертизу до кінця 2026-го; TVA заявила, що попередні роботи на майданчику можуть розпочатися вже цього року, і Міністерство енергетики виділило на це 400 мільйонів доларів США.

Польська компанія Orlen Synthos Green Energy планує створити парк із близько 24 таких реакторів, перший блок якого буде побудовано поблизу Влоцлавка до 2032 року, а енергетичні компанії Швеції, Естонії, Угорщини та канадської провінції Саскачеван – усі десь на тому ж шляху.

Уся економічна аргументація на користь малих модульних реакторів ґрунтується на стандартизації: будувати одну й ту саму установку знову й знову, доки ціна не знизиться, – так само, як під час модернізації Дарлінгтона другий реактор був готовий на 250 днів швидше за перший.

Саме в Дарлінгтоні ця теорія або витримає випробування, або ні. Правильно побудувати перший – і наступні два десятки стане легше й дешевше фінансувати. Вийти за рамки бюджету – і всі енергетичні компанії, що спостерігають за цим, тихо переглянуть свої плани.

Фундамент закладено, крани підіймають будівлю реактора з шахти, і OPG активно спирається на приблизно 7 000 уроків, винесених під час модернізації діючих блоків Дарлінгтона, – проєкт завершився достроково й приблизно на 150 мільйонів канадських доларів нижче бюджету. Цей послужний список – найвагоміший козир.

Але фундамент – це поки що лише фундамент. На ньому ще потрібно побудувати реактор, завантажити паливо, отримати ліцензію на експлуатацію та реально підключити його до мережі – і все це відкладається на 2030 рік.

Захід витратив більшу частину двох десятиліть, обговорюючи малі модульні реактори. Канада першою з’ясовує, чи витримає ця ідея зіткнення з залитим бетоном.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Австралії відкрили завод, який перетворює вуглець на бетон і скло.

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