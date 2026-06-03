У Швейцарії під землею будується найбільша батарея світу: вона заряджається від сонця та вітру

Головна особливість проєкту – врятувати Європу від перебоїв зі світлом, коли немає сонця чи вітру.

Швейцарія почала перетворювати глибокий будівельний котлован у Лауфенбурзі на щось набагато більше, ніж просто підземне приміщення. Компанія FlexBase будує гігантський проект проточної редокс-батареї в кантоні Аргау, плануючи в кінцевому вигляді отримати ємність сховища понад 2,1 ГВт·год і вихідну потужність понад 1,2 ГВт. Таке масштабування компанія порівнює з потужністю атомної електростанції Лейбштадт.

Суть полягає не просто в тому, щоб побудувати батарею, яка б'є рекорди. Більш масштабне питання полягає в тому, як Європі не залишитися без світла, коли сонячні панелі та вітрові турбіни виробляють енергію за розкладом природи, а не за нашим, пише Econews.

Саме в цьому місці даний швейцарський проєкт стає цікавим, особливо коли електромобілі, теплові насоси, дата-центри та рахунки за електроенергію стають частинами єдиної енергетичної головоломки.

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Батарея під Лауфенбургом

Проєкт будується в Технологічному центрі Лауфенбурга, поруч із "Зіркою Лауфенбурга" – історичним вузлом взаємопов’язаної енергосистеми Європи. FlexBase заявляє, що будівництво центру розпочалося навесні 2025 року і об'єднає в собі акумуляторне сховище з дата-центром штучного інтелекту з водяним охолодженням, офісами та лабораторіями.

Підземні масштаби важко собі уявити. У звітах описується котлован глибиною приблизно 27 метрів і довжиною більше двох футбольних полів, побудований для розміщення центральних частин системи проточної редокс-батареї.

На поверхні більш широкий кампус займає площу понад 40 000 квадратних метрів, тоді як сама система зберігання акумуляторів, за описом FlexBase, займає понад 20 000 квадратних метрів.

Навіщо закопувати стільки обладнання? Здебільшого тому, що проточним батареям потрібні великі резервуари, насоси та системи перетворення. Вони не компактні, як батарея всередині телефону або ноутбука. Але для енергомережі, якій потрібне велике, стабільне сховище, а не кишенькова зручність, такий розмір може стати перевагою.

Навіщо це потрібно енергомережі

Відновлювана енергія може бути в надлишку в одну годину і в дефіциті в наступну. Вітряна ніч або сонячний полудень можуть створити надлишок "зеленої" електроенергії, тоді як холодний вечір або виснажлива літня спека можуть призвести до швидкого зростання попиту.

FlexBase заявляє, що система зберігання в Лауфенбурзі призначена для прийому невикористаної відновлюваної електроенергії та її видачі за потреби, допомагаючи стабілізувати напругу та частоту в мережі.

Простіше кажучи, це означає, що вона може працювати як амортизатор для потоків енергії, які стає все важче передбачити.

Згідно з прес-релізом FlexBase від січня 2026 року, компанія Swissgrid затвердила перший етап розширення підключення до мережі на рівні 800 МВт. Компанія заявляє, що остаточна система зберігання, за планами, перевищить 2,1 ГВт·год, чого, за її оцінками, достатньо для забезпечення близько 210 000 домогосподарств протягом 24 годин.

Як працюють проточні батареї

Проточна редокс-батарея відрізняється від літій-іонних акумуляторів, які знає більшість людей. Замість того щоб зберігати енергію переважно всередині твердих електродів, вона зберігає її в рідких електролітах, які знаходяться в резервуарах і прокачуються через електрохімічні комірки.

Під час заряджання електрика перетворюється на хімічну енергію в рідині. Під час розряджання цей процес відбувається у зворотному напрямку, і електрика повертається назад. Проста ідея, величезне обладнання.

Така компоновка – причина, через яку проточні батареї можуть бути привабливими для великих стаціонарних сховищ. Щоб збільшити ємність сховища, будівельники зазвичай можуть збільшити об’єм резервуара, тоді як вихідна потужність більше залежить від перетворювального обладнання.

FlexBase заявляє, що в її системі використовується водний електроліт з високим вмістом води, який компанія представляє як негорючий, вибухобезпечний і придатний для вторинної переробки.

Invinity приєднується до проєкту

Останній офіційний рубіж було подолано 21 травня 2026 року, коли FlexBase оголосила, що компанія Invinity Energy Systems була обрана в якості стратегічного партнера з проточної батареї. У Invinity заявили, що проект на початковому етапі включатиме ванадієву проточну батарею потужністю до 1,5 ГВт·год, при цьому FlexBase розраховує розширити її до 2,1 ГВт·год на наступних етапах.

Марсель Аумер, генеральний директор, голова правління та засновник FlexBase Group, підкреслив, що технологія Invinity добре підходить для проекту завдяки "її безпеці, зокрема негорючості, стабільності циклів та гнучкості у застосуванні".

Ця цитата важлива, оскільки безпека займає центральне місце в презентації. Літій-іонні системи можуть бути потужними та ефективними, але великі установки викликають побоювання щодо пожежної безпеки, які проектувальники не можуть ігнорувати. Проточні батареї – це не магія, але їхня конструкція з рідким зберіганням надає їм інший профіль ризику.

Більше ніж батарея

План у Лауфенбурзі також пов'язаний зі штучним інтелектом. FlexBase описує майданчик як майбутній технологічний вузол, де акумуляторне сховище, дата-центр ШІ, дослідження та повторне використання тепла повинні працювати разом.

Останній елемент може звучати менш ефектно, але він може мати важливе значення на місцевому рівні. FlexBase заявляє, що відпрацьоване тепло від роботи дата-центру, як очікується, надходитиме в мережу централізованого теплопостачання Лауфенбурга та прилеглих районів. За оцінками компанії, це допоможе заощадити близько 75 000 тонн CO2 за 30 років у Лауфенбурзі.

Інвестиції також значні. Видання Swissinfo повідомило, що цей проект із приватним фінансуванням оцінюється в суму від 45,5 мільярда до 227,5 мільярда гривень і може створити близько 300 робочих місць.

Що буде далі

Спочатку FlexBase заявляла, що повне введення в експлуатацію заплановано на літо 2028 року, тоді як Swissinfo пізніше повідомило, що компанія планує запустити гігантську батарею в експлуатацію у 2029 році. За цим розривом варто поспостерігати, оскільки великі інфраструктурні проєкти часто просуваються поетапно, а не всі одразу.

На даний момент головний висновок очевидний. Енергетичний перехід Європи тепер полягає не тільки в будівництві більшої кількості вітрових турбін і сонячних ферм.

Йдеться також про створення інфраструктури зберігання та електромереж, яка робить чисту енергію корисною тоді, коли вона дійсно потрібна людям. І в Лауфенбурзі це майбутнє набуває форми всередині котловану глибиною 27 метрів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в нашій галактиці виявили унікальну суперземлю.

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