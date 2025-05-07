Об'єкт будують на глибині 2 кілометрів, тож це навіть складніше, ніж будівництво космічної станції.

Китай рветься не тільки в космос, але й у море. Країна збирається відкрити нову еру у глибоководних дослідженнях, побудувавши сучасну підводну станцію на глибині 2 кілометрів у Південно-Китайському морі. Про це пише DailyGalaxy.

Підводну станцію розробила Китайська академія наук, будівництво вже розпочалося. Цей інноваційний об'єкт, введення в експлуатацію якого заплановано на 2030 рік, за технологічною складністю зрівняється з трьома Міжнародними космічними станціями (МКС) разом узятими.

Об'єкт будують поблизу гідротермальних джерел, плануючи вивчати унікальну екосистему. Там на глибині підводні гейзери викидають у навколишнє середовище багату на мінерали гарячу воду, що забезпечує джерело існування для понад 600 різних видів організмів, які еволюціонували в умовах екстремальних тиску та температури.

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Однак шалені гроші, яких потребує будівництво настільки складного об'єкту, як підводна наукова станція, Пекін виділяє не лише через науковий інтерес. Ймовірно, ще важливішим є той аспект, що під дном Південно-Китайського моря є величезні поклади гідратів метану – природного газу, який може змінити енергетичний ринок Китаю. Йдеться про щонайменше 70 мільярдів тонн гідрату метану, що приблизно еквівалентно половині нинішніх запасів нафти і газу Китаю.

Крім того, морське дно багате на рідкісні мінерали, такі як кобальт і нікель, необхідні матеріали для сучасних технологій. Здатність видобувати ці корисні копалини може забезпечити Китаю вирішальну перевагу в глобальних технологічних інноваціях, що ще більше посилить його самодостатність у високотехнологічних галузях промисловості.

"Ця підводна станція — це більше, ніж просто науковий проєкт, вона відображає ширші амбіції Китаю у світовій гонці за океанічні ресурси", – пише DailyGalaxy.

Інші мегапроекти Китаю

Як писав УНІАН, гребля китайської ГЕС "Три ущелини" утворила настільки величезне водосховище, що його маса впливає на швидкість обертання Землі. А це своєю чергою впливає і на тривалість доби.

Також ми розповідали, що Китай веде буріння свердловини, яка має стати найглибшою у світі. Це теж пояснюється прагненням Пекіна отримати доступ до важкодосяжних ресурсів планети.

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