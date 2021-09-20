Юних користувачів хочуть захистити від неприйнятного контенту.

Додаток для коротких відео Douyin, китайська версія TikTok, ввело обмеження для підлітків.

Про це пише Reuters.

Тепер всі користувачі молодше 14 років будуть користуватися додатком в "молодіжному режимі". Таким чином власники соцмережі хочуть захистити молодь від неприйнятного контенту.

У "молодіжному режимі" користувачі зможуть проводити в додатку не більше 40 хвилин в день і тільки з 6:00 до 22:00. Це обмеження стало найсуворішим в історії платформи.

Читайте такожПрапор України збираються відправити на МісяцьПопулярний додаток WeChat також має "молодіжний режим", який при включенні обмежує доступ до деяких ігор і функцій.

Раніше повідомлялося, що тепер TikTok виявлятиме схильних до суїциду користувачів і надаватиме їм психологічну допомогу. Також додаток збирається підтримувати людей, які борються з розладами харчової поведінки.

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Автор: Людмила Жерновська