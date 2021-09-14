Балон з газом придбала в крамниці 14-річна дівчина загиблого.

В Дніпропетровській області загинув 15-річний юнак, який подихав газом з балона для заправки побутових приладів. Імовірно, він з однолітками зробив це заради розваги, знімаючи відео для мережі.

Про це повідомляє ТСН. Зазначається, що балон з газом (імовірно, з ізобутаном), придбала в крамниці 14-річна дівчина загиблого. Разом зі ще одним другом вони пішли на городи на околиці міста. Там 15-річний хлопець Микола вдихнув газу з балону і впав без ознак життя.

Інші діти одразу ж покликали на допомогу, однак усі зусилля врятувати хлопця були марними.

Поліція кваліфікувала пригоду як нещасний випадок. В крамниці ці газові балони вже прибрали з продажу. Залишили тільки менші за об'ємом.

Продавчиня пояснила – вона знала, що дітям продавати заборонено. Однак дівчина сказала, що вже доросла.

"Це перший раз. Ніколи не було, щоб вони брали їх. Переспросили. Вони сказали: "Ми для Тік-Тока, для прикола", як вона пояснила. На цьому все і закінчилося", - розповіла адміністраторка крамниці Юлія Трошина.

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Раніше в Івано-Франківську підлітки напилися до втрати свідомості. Дітей знайшли на території недобудованого дитячого садка. Їм всього по 11 і 12 років.

Трьох хлопчиків госпіталізували, ще двох батьки самостійно приводили до тями вдома.

Автор: Дмитро Захаров