Своєю чергою китайські офіційні особи не визнали існування космічного літака.

Знімки, які були зроблені астрономом-аматором, показали секретний китайський космічний літак, який пролітає високо над Австрією, відкриваючи досі нерозкриті особливості експериментального апарату, пише The Independent.

У виданні зазначили, що Китай запустив багаторазовий космічний літак "Шеньлун", що у перекладі означає "Божественний дракон", для своєї третьої місії в грудні на борту ракети Long March 2F, від того часу він перебуває на орбіті Землі. З 2020 року він вже здійснив дві місії, попередня з яких тривала понад 250 днів.

За словами космічних спостерігачів, за останні сім місяців літак виводив на орбіту щонайменше сім супутників під час своєї теперішньої місії. Однак китайські офіційні особи не визнали існування космічного літака та не розкрили жодної інформації щодо природи об'єктів, які він випустив на орбіту.

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Попри те, що космічні сили США повідомили, що відстежують космічний літак з моменту його запуску, наразі досі немає жодного публічно підтвердженого зображення секретного апарату.

У виданні додали, що Китай розробив літак для багаторічних роботизованих місій після того, як він був запущений на борту ракети в пустелі Гобі. Зазначається, що космічний літак довжиною 30 футів буде повертатися і безпечно приземлятися на злітно-посадкові смуги, які схожі зі звичайними літаками.

Знімки, які зроблені космічним спостерігачем Феліксом Шольфбанкером у Верхній Австрії, дозволили виявити деякі особливості космічного літака, серед яких пару сонячних панелей, які живлять апарат.

Водночас австрійський астроном-любитель Шьофбенкер використовував телескоп з 14-дюймовим дзеркалом для спостереження за випущеними об'єктами 30 липня. На фото, які він підготував, було помічено об'єкти, що схожі на сонячні батареї літака. Проте через те, що це раніше не бачена частина космічного корабля, він підозрює, що це може бути щось інше.

"Я не зовсім впевнений, чи це сонячні батареї, чи якісь інші елементи, такі як антена або щось подібне", - підкреслив Шьофбенкер в інтерв'ю Space.com.

Космос - останні новини

Як писав УНІАН, NASA передало лазерне повідомлення на Землю з відстані майже 16 мільйонів кілометрів. Це приблизно в 40 разів далі, ніж Місяць від Землі, і досягнення стало першим випадком, коли оптичний зв'язок було відправлено на таку відстань.

Також повідомлялось, що астрономи виявили найбільш ранню галактику, яку коли-небудь їм вдалося зафіксувати. Її назва - JADES-GS-z14-0, а також вона яскраво світить у ранньому Всесвіті, адже з'явилася менш ніж через 300 мільйонів років після Великого вибуху.

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