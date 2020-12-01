Наразі довкола Землі літають використані розгінні блоки ракет, зупинені супутники та залишки від вибухів і зіткнень космічних об’єктів.

У 2025 році на орбіту Землі планують запустити місію зі збору космічного сміття.

Ініціаторами проекту виступило Європейське космічне агентство (ESA) спільно зі швейцарською компанією ClearSpace SA, повідомляє lb.ua з посиланням на dpa international.

Космічний корабель, який хочуть відправити за сміттям, матиме елементи у вигляді рук-щипців. Вони зможуть схопити металевий брухт вагою понад 100 кілограмів на висоті близько 700 кілометрів і заштовхнути його в атмосферу Землі, де він має згоріти.

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На фінансування цього проекту ESA виділило 86 мільйонів євро.

Наразі довкола Землі літають використані розгінні блоки ракет, зупинені супутники і, в більшості, залишки від вибухів та зіткнень космічних об’єктів.

Також за даними Європейського космічного агентства, на орбіті Землі є металобрухт вагою близько 8500 тонн, і його обсяг швидко зростає.

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Автор: УНІАН