Що станеться із Землею та людством, якщо Сонце раптово згасне: відповідь вчених

У людства буде всього 8 хвилин і 20 секунд до настання повної темряви.

Сонце є незмінним супутником Землі з тих пір, як виникла наша планета. Але якби Сонце раптово зникло, що сталося б з нашим рідним домом? Щоб зрозуміти долю Землі без Сонця, важливо знати, як виникли обидва ці об'єкти. Сонце сформувалося близько 4,6 мільярда років тому, коли масивна обертова хмара газу та пилу сколапсувала й ущільнилася, створивши найбільший об’єкт у майбутній Сонячній системі, температура ядра якого зрештою досягла 15 мільйонів градусів Цельсія.

Більша частина матеріалу, що залишився поблизу, згодом згрупувалася, утворивши Землю та інші кам'янисті планети, включаючи Меркурій, Венеру і Марс, а також супутники й астероїди. З моменту свого формування Земля сильно залежала від своєї зірки, пише Live Science.

Гравітаційне тяжіння Сонця утримує нашу планету на орбіті в "зоні Златовласки" – ідеальній відстані від зірки, де не надто спекотно і не надто холодно для існування води в рідкому вигляді на поверхні. Сонце також керує фотосинтезом і кругообігом води, забезпечує сонячне світло і тепло, які впливають на наш клімат. Крім того, ультрафіолетове світло Сонця допомагає нашому організму виробляти вітамін D, необхідний для здоров'я кісток і зубів.

Якби Сонце раптово зникло, Земля і переважна більшість форм життя опинилися б у відчайдушному становищі. Це запустило б "бомбу уповільненої дії для виживання кожної живої істоти на Землі, яка покладається на фотосинтез, а це переважна більшість життя на поверхні і все людство", – у електронному листі для Live Science пояснив Тімоті Кронін, доцент кафедри атмосферних наук Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Протягом щонайменше 8 хвилин і 20 секунд ніхто б не дізнався, що Сонце зникло – саме стільки часу потрібно світлу, щоб дійти до Землі. Протягом цього часу "ми, майже напевно, й гадки не мали б, що щось сталося", – зазначив Кронін. Потім почалися б справжні проблеми.

Після восьмихвилинної "лебединої пісні" Сонця настав би "раптовий блекаут", заявив Кронін. Без сонячного світла штучне освітлення від електрики, нафти або газу стало б основним способом отримання світла, поряд з вогнем, біолюмінесценцією та флуоресценцією. Ми б втратили рахунок дням і ночам. Місяць, що відбиває сонячне світло, повністю згас би, хоча далекі зірки на небі все ще були б видні. А без сонячної маси та гравітації, що утримує планети та інші небесні тіла на орбіті, "всі планети розлетілися б у напрямку свого поточного руху", – підкреслив Кронін.

Але у людства виникли б більш нагальні проблеми, ніж політ у міжзоряний простір. Відсутність сонячного світла означала б, що найважливіші процеси, такі як вирощування їжі, стали б набагато складнішими. З фотосинтезуючими організмами було б покінчено, – пояснив Майкл Саммерс, професор планетарних наук та астрономії в Університеті Джорджа Мейсона у Вірджинії.

Більшість рослин, вирощених без штучного освітлення, швидко загинули б. І хоча деякі "могли б залишатися в стані спокою від тижнів до місяців, як взимку, зрештою всі фотосинтезуючі організми померли б".

Гриби, тим часом, харчуються живою або мертвою матерією, а "мертвого матеріалу було б у надлишку", – додав Саммерс. Тож гриби, найімовірніше, загинули б не від нестачі їжі, а від холоду.

Холодна планета

Крижаним температурам не знадобилося б багато часу, щоб змінити Землю до невпізнання. Спочатку Земля охолоджувалася б у середньому приблизно на 20°C кожні 24 години, – розповів Саммерс. "Це занурило б майже весь світ у температури нижче нуля всього за два-три дні", хоча в міру похолодання зміна температури на день сповільнювалася б.

Маленькі ставки могли б замерзнути протягом тижня, тоді як озерам знадобилися б тижні або місяці. Океани могли б зберігатися "багато років, можливо, десятиліття", а в певних місцях, таких як "найглибші частини океанів, де є вулкани, вода могла б залишатися рідкою потенційно доти, доки діють вулкани", – зауважив Саммерс. "А це можуть бути мільярди років".

Щоб зрозуміти, наскільки холодною в кінцевому підсумку стане Земля, давайте згадаємо Плутон. Зараз Плутон знаходиться приблизно в 40 разів далі від Сонця, ніж Земля, і температура там зараз становить близько -240°C, – зазначив Саммерс. "Як тільки Земля буде викинута з нашої Сонячної системи, вона дуже швидко опиниться набагато далі, ніж Плутон".

Однак температура Землі не досягла б абсолютного нуля завдяки Великому вибуху, який стався близько 13,8 мільярда років тому. Навіть "найнижчі температури у Всесвіті обмежені теплом, що залишилося після Великого вибуху", – пояснив Саммерс. "Візьміть будь-який об’єкт дуже далеко від зірки і дайте йому охолонути мільйон років", і він все одно залишиться на кілька градусів вище абсолютного нуля. Температура залишкового випромінювання, відомого як космічний мікрохвильовий фон, становить близько -270 °C, тоді як абсолютний нуль лише трохи холодніший – близько -273 °C.

За надзвичайно низької температури людська цивілізація та більша частина життя майже напевно зазнали б краху. "Цілком можливо, що люди могли б вижити під землею в печерах, підтримуючи життя за рахунок геотермальної або ядерної енергії, з рослинами, вирощеними при штучному освітленні", – припустив Кронін, – "але це була б подія вимирання, порівняно з якою всі інші здалися б нікчемними".

Що б вижило

Хто міг би вижити? Майже мікроскопічні тварини, які називаються тихоходками, також відомі як "водяні ведмеді". "Потворні маленькі істоти", – висловився Саммерс, але "їх важко вбити". Їх можна опромінювати радіацією або занурювати в певні види спирту, і вони все одно виживуть; можливо, удар молотком вбив би їх, припустив він. "В іншому вони є однією з найвитриваліших форм життя на Землі".

Точно так само, ймовірно, вижили б бактерії, що не потребують фотосинтезу, наприклад ті, що мешкають навколо глибоководних океанічних жерл. Це пов'язано з тим, що певні мікроби, включаючи деякі бактерії та археї, використовують хемосинтез (на відміну від фотосинтезу), щоб "жити за рахунок хімічних зв'язків у гірських породах і мінералах", – додав Саммерс.

На щастя для людства, немає жодних підстав вважати, що Сонце зникне в одну мить. Однак з часом Сонце помре. Воно продовжуватиме виробляти тепло і світло ще близько 5 мільярдів років, але як тільки його паливо закінчиться, воно розшириться до червоного гіганта, поглинувши Меркурій і Венеру, а можливо, і Землю. У будь-якому разі, люди, швидше за все, не протримаються так довго; очікується, що поступове збільшення яскравості Сонця випарує земні океани трохи більше ніж через мільярд років.

Хоча ці наслідки ще дуже далекі, Саммерс підкреслив, що важливо розглядати потенційні результати. Коли "ми розуміємо більше про зірки і про те, як вони можуть змінюватися з часом у короткостроковій і довгостроковій перспективі, ми краще розуміємо Всесвіт".

