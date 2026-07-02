Унікальная космічна осерваторія падає на Землю, NASA намагається її врятувати

Якщо місія провалиться, унікальний телескоп просто розвалиться і згорить в атмосфері

NASA готується до безпрецедентної спроби врятувати космічний телескоп Swift, який майже 22 роки працював на орбіті Землі, але нині стрімко втрачає висоту і наближається до верхніх шарів атмосфери. Як пише видання space.com, космічне агентство готове витратити близько 30 млн доларів на місію з порятунку телескопа.

Телескоп Swift був запущений у 2004 році як дворічна місія вартістю 250 млн доларів. Однак завдяки успішній роботі його експлуатацію неодноразово продовжували. За понад два десятиліття апарат став одним із найважливіших інструментів для спостереження за гамма-спалахами – надзвичайно потужними космічними вибухами, які тривають лише секунди.

Як пояснює видання, головною особливістю Swift є здатність практично миттєво переорієнтовуватися на нові джерела випромінювання. Саме це вирізняє його навіть на тлі інших відомих космічних обсерваторій.

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"Це була не просто якась космічна платформа; це обсерваторія з унікальними можливостями для астрофізики… Це обсерваторія Swift, яка може швидко розвернутися по нічному небу, щоб знаходити речі, які вибухають у темряві", - йдеться у публікації

За словами авторів матеріалу, саме спостереження Swift допомогли підтвердити, що найважчі хімічні елементи, зокрема золото й платина, утворюються під час надпотужних космічних вибухів. Крім того, у 2022 році телескоп зафіксував найяскравіший гамма-спалах в історії спостережень, який отримав неофіційну назву BOAT – Brightest Of All Time (Найяскравіший за весь час).

Втім, через сонячну активність опір атмосфери виявився сильнішим, ніж очікували інженери. Якщо нічого не робити, апарат найближчим часом увійде в атмосферу Землі та згорить.

Для його порятунку NASA залучило американську компанію Katalyst Space, яка менш ніж за рік створила новий сервісний космічний апарат Link. Видання зазначає, що місію розробили у рекордно короткі строки – лише за дев'ять місяців. Після запуску Link проведе серію перевірок, а потім спробує зблизитися зі Swift, захопити його роботизованими маніпуляторами й протягом кількох місяців поступово підняти на вищу орбіту.

Видання наголошує, що подібної операції ще ніколи не проводили. Якщо місія завершиться успішно, це стане першим випадком в історії, коли старий космічний телескоп піднімуть на вищу орбіту за допомогою спеціально створеного сервісного апарата.

Попри ризики, науковий керівник місії Бред Ценко вважає спробу цілком виправданою. За його словами, навіть у разі невдачі Swift все одно чекає природне сходження з орбіти.

Інші новини дослідження космосу

Як писав УНІАН, у 1999 році NASA втратило космічний апарат Mars Climate Orbiter через помилку у розрахунках, спричинену використанням різних систем вимірювання.

Програмне забезпечення підрядника Lockheed Martin застосувало імперську систему (фунт‑сила‑секунди), тоді як NASA працює з метричною (ньютон‑секунди), що призвело до розбіжності у 4,45 раза. Внаслідок цього зонд увійшов в атмосферу Марса занадто швидко й був знищений.

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