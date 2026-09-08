Лінкор водотоннажністю 23 500 тонн затонув менш ніж за хвилину, але напрочуд добре зберігся

Спущений на воду у 1912 році, корабель був одним із найсучасніших військових кораблів своєї епохи.

Лінкор водотоннажністю 23 500 тонн, одна з гордостей французького флоту, затонув біля берегів Бретані менш ніж за шістдесят секунд після зіткнення з каменем, не позначеним на картах. Про це пише The Daily Galaxy.

Через понад століття уламки "Франції" як і раніше лежать усього в 15 метрах під поверхнею затоки Кіберон, у межах видимості відпочивальників, які щоліта заповнюють її береги, здебільшого навіть не підозрюючи про те, що знаходиться під ними.

Зазначається, що спущений на воду в 1912 році корабель був одним із найсучасніших військових кораблів своєї епохи, побудованим для проєктування французької військово-морської могутності на моря. Його загибель через десять років залишається однією з найдраматичніших, але найменш відомих катастроф у військово-морській історії країни.

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Обставини, що оточують цю подію, роблять її такою примітною: від небезпеки, не зафіксованої на жодній карті тієї епохи, до швидкості перекидання та уламків, які десятиліттями не вдавалося повністю підняти.

Морський гігант, потоплений невідомою скелею

Побудований на верфі Chantiers de la Loire у Сен-Назері, "Франція" був останнім із чотирьох дредноутів класу "Курбе". Його довжина становила 165 метрів, ширина - 27 метрів, а осадка під корпусом - майже 10 метрів. Його озброєння - дванадцять 305-міліметрових гармат, двадцять дві 138-міліметрові гармати та чотири торпедні апарати - робило його одним із найгрізніших кораблів на плаву.

Цікаво, що, однак, ані вогнева потужність, ані броня не змогли захистити лінкор від того, що в підсумку призвело до його загибелі. Як і "Титанік" десятиліттям раніше, це була затоплена скеля, не зафіксована на жодній карті того часу.

У ніч з 25 на 26 серпня 1922 року, коли лінкор "Франція" повертався з артилерійських навчань біля Бель-Іля, рухаючись поруч з іншим лінкором, "Париж", він зіткнувся з перешкодою о 00:57 під час перетину протоки Тейнуз. Згідно з повідомленням Science Post, корабель нахилився на лівий борт і повністю перевернувся. Він зник під водою менш ніж за хвилину.

Розслідування, яке не виявило винних

Важливо, що подальше розслідування виявило тривожну деталь. Скеля, яка стала причиною аварії, знаходилася всього за 8 метрів від поверхні, але, незважаючи на близькість до кромки води, вона не була позначена на жодній морській карті того часу. Слідчим залишалося лише пояснювати, як небезпека такого масштабу могла залишитися непоміченою.

Командир корабля, який постав перед Морським трибуналом Лоріана, зрештою був виправданий, оскільки про цю перешкоду не згадувалося в жодній із чинних на той момент морських інструкцій. Без офіційного попередження про небезпеку не було підстав покладати на нього відповідальність за те, що сталося. Скеля, яка тривалий час залишалася без назви, пізніше отримала офіційну назву Basse Nouvelle.

Уламки корабля досі лежать у бухті

Цікаво, що через понад сто років уламки корабля, як і раніше, лежать на глибині 15 метрів у бухті Кіберон, неподалік від пляжів, які щоліта переповнені туристами. Перша спроба підйому була зроблена незабаром після затоплення, але не увінчалася успіхом. Згодом кілька компаній по черзі розбирали уламки по частинах; цей проект тривав до 1958 року - 36 років періодичних робіт, які так і не призвели до повного розчищення місця аварії. У статті зазначено:

"Отже, сьогодні залишився не весь лінкор цілком, а розкидані уламки на морському дні. Деякі з цих фрагментів зараз виставлені в Музеї Кіберона, надаючи відвідувачам відчутний зв’язок із цією маловідомою сторінкою бретонської морської спадщини".

Як зазначається у звіті, невелика кількість загиблих у катастрофі - всього три члени екіпажу - та відсутність чітко встановленого винуватця, ймовірно, пояснюють, чому вона так і не увійшла в національну пам’ять, як інші кораблі.

Знайдені затонулі кораблі

У Шотландії, ймовірно, виявили уламки королівського корабля "Благословення Бернтісленда", який затонув майже 400 років тому разом із величезним вантажем золота та срібла. Судно прямувало до Лейта в рамках коронаційної подорожі короля Карла I у 1633 році.

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