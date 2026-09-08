Меркель прокоментувала перемогу АдН на сході Німеччини

Колишня канцлерка Німеччини поділилася, що у неї, як члена ХДС, серце крається.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель (ХДС) висловилася щодо результатів виборів у Саксонії-Ангальт, повідомляє Der Spiegel.

Меркель назвала перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) переломним моментом:

"Це переломний момент, справжній переломний момент, який ми переживаємо в історії Федеративної Республіки Німеччини".

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Також колишня канцлерка Німеччини поділилася, що результати виборів її засмутили.

"У мене, як члена ХДС, серце крається, це я мушу сказати", - поділилася вона.

Також Меркель визнала, що інші партії мають зважати на успіхи АдН у соціальних мережах.

Щодо дискусії навколо "брандмауера", тобто принципової відмови німецьких партій від співпраці з ультраправими на будь-якому рівні влади, Меркель зазначила, що партіям варто менше зосереджуватися на АдН, натомість треба чітко визначити власні політичні пріоритети.

"З цього випливає, що я не можу мати нічого спільного з цією партією", – заявила ексканцлерка Німеччини.

Перемога AдН у Саксонії-Ангальт: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що лідерка АдН Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має право на "мільярди" у вигляді компенсації від України. В січні цього року Вайдель скористалася арештом двох українців у зв’язку зі знищенням у 2022 році газопроводу "Північний потік", призначеного для транспортування російського газу через Балтійське море до Німеччини. Вона заявила, що президент України Володимир Зеленський та його народ має заплатити за підрив газопроводів. Вона додала, що країна, яка таке робить, "не є нашим другом". Депутат парламенту Саксонії-Ангальт від AдН Ганс-Томас Тільшнайдер поділився, що для того, щоб Німеччина знову стала сильною, щоб вона знову стала на ноги, їй потрібна дешева енергія, і Росія це може запропонувати.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц спрогнозував, що перемога ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у землі Саксонія-Анхальт вплине як на Німеччину, так і на міжнародну ситуацію. Мерц зазначив, що результат виборів у землі Саксонія-Анхальт радує Росію. Він упевнений, що Кремль намагається впливати на результати виборів у Німеччині. Канцлер Німеччини наголосив, що якщо країна перестане підтримувати Україну, ситуація не покращиться, а, навпаки, стане ще гіршою.

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