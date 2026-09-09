Європейська рада з міжнародних відносин попередила, що Ванначчі є "троянським конем російського впливу в Італії".

Зростання популярності найновішого італійського політика крайнього правого крила, прихильного до Москви, Роберто Ванначчі, може завдати "значної" шкоди європейській підтримці України та єдності Європи у протистоянні російській агресії, повідомляє The Times, посилаючись на заяву його колишнього знайомого.

"Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні досі дотримувалася послідовної позиції щодо України, але якщо Італія почне вагатися, це порадує Москву, яка прагне підірвати єдність Європи", - зазначив колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман.

Видання пояснило, що він знав Ванначчі у 2021 та 2022 роках, коли італієць обіймав посаду військового аташе в Росії.

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Зокрема, Ванначчі закликав припинити підтримку України з боку Італії та скасувати санкції проти Росії.

В статті йдеться, що в рейтингах його підтримка перевищила 7 відсотків, відбираючи голоси у Мелоні, яка, можливо, буде змушена укласти з ним союз, щоб уникнути поразки від лівих на виборах наступного року.

За словами Формана, Ванначчі, колишній генерал італійських військових спецпідрозділів, під час свого перебування в Москві відкрито висловлював захоплення Росією.

Європейська рада з міжнародних відносин попередила, що Ванначчі є "троянським конем російського впливу в Італії". Однак Форман заявив, що не вірить припущенням про те, що Ванначчі є російським агентом.

"Ванначчі симпатизував ідеї лідерства сильної руки та необхідності порядку, що характерно для багатьох італійських офіцерів. Його дружина любила Москву за те, що там було чисто, а він казав, що його діти могли безпечно гратися на дитячому майданчику, як колись це було можливо в Італії. Саме це його й привабило, а не ГРУ", - розповів Форман.

Видання зауважило, що двоє чоловіків познайомилися після того, як Ванначчі на початку 2021 року був направлений до Москви, і Форман запросив його на обід.

"Пам’ятаю, я думав, що віднесу його до табору тих, хто не хоче бути жорстоким до Росії. Я говорив про отруєння в Солсбері, але він не змінив своєї думки", - пригадав колишній військовий аташе Великої Британії в Москві.

Примітно, що коли наприкінці 2021 року Росія зосередила війська на кордоні з Україною, Ванначчі продовжував наполягати, що вторгнення не відбудеться.

"Я знаю, що він голосно висловлював свою думку в італійському посольстві й переконав посла, але політична команда там просто рвала волосся на голові. Ванначчі був недосвідченим і говорив про речі, яких не розумів", – висловив думку 62-річний Форман.

На його думку, Ванначчі керувався "побажаннями" щодо Росії:

"У нього не було надійних джерел, і він страждав від зарозумілості, надмірної впевненості в собі та легковірності".

Видання зазначило, що після того як у лютому 2022 року Росія вторглася в Україну, Ванначчі став одним із 24 італійських дипломатів, яких у травні вислали з Росії у відповідь на висилку італійською стороною російських дипломатів.

Форман визнав, що Ванначчі має потенціал як політик:

"У нього гострий погляд, він харизматичний, я розумію, чому він приваблює людей. Він стрімко піднімається в рейтингах, але він ще недосвідчений, і при більш ретельному розгляді до нього буде поставлено більше запитань щодо його зовнішньої, оборонної та економічної політики. Цього не можна обійти модними слоганами, як зараз переконується Партія реформ у Великій Британії".

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