Схожі ритуальні ложки були знайдені у Великій Британії, Ірландії та Франції.

На острові Мен (Велика Британія) археологи виявили рідкісну бронзову ложку, яку, на думку експертів, міг використовувати шаман залізного віку для передбачення майбутнього.

Як пише Live Science, ложка, яка за формою нагадує полуницю, є однією з 28, знайдених у Європі, і датується 400-100 рр. до н. е.

"Хоча це звучить досить просто, тому що ми називаємо її ложкою, насправді це незвичайна знахідка, що ілюструє потенційну ритуальну діяльність, яка відбувалась на острові Мен", - сказала Еллісон Фокс, куратор археології в Національній спадщині острова Мен.

Відео дня

Зазначається, що експерти не впевнені, для чого саме використовувалися ці ложки. ЇЇ чаша прикрашена гравіюванням у вигляді двох ліній, які утворюють хрест внизу, розділяючи чашу на чотири квадранти.

"Було висловлено припущення, що в ложку з хрестом наливали рідину в якійсь формі, і те, в яку чверть вона приземлялася, говорило про майбутнє", - заявила Фокс.

Цікаво, що схожі ритуальні ложки були знайдені у Великій Британії, Ірландії та Франції.

У Британському музеї є кілька таких металевих ложок, які часто зустрічаються парами - одна з вирізаним хрестом, а інша з невеликим отвором. Рідина, така як вода, пиво або навіть кров, могла капати з ложки з отвором у ложку з хрестом. За даними Британського музею, той факт, що в могилах було знайдено багато ложок, може вказувати на те, що вони були особистими речами, а не частиною похоронної церемонії.

За словами Фокс, нещодавно знайдена ложка є першою у своєму роді, знайденою на острові Мен, і "ця знахідка, зокрема, надійно розміщує острів Мен на карту ритуалу залізного віку".

Зараз ложка експонується в Будинку Мананнана, музеї на західному узбережжі острова.

Новини археології

Раніше археологи знайшли скарб золотих і срібних монет, пропонованих як "диявольські гроші", у середньовічному культовому місці в Нідерландах. Ця знахідка проливає більше світла на ритуали дохристиянських груп у цій частині Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: