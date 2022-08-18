За попередніми оцінками, психологічної підтримки потребуватимуть 15 мільйонів осіб.

Війна в Україні негативно вплине на стан психічного здоров'я громадян, а також призведе до загострення хвороб. Зокрема, посиляться онкологічні та серцево-судинні захворювання.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що в Україні зросте кількість хворих на рак із запущеними стадіями, а також почастішають випадки інфарктів та інсультів у молодому віці.

"Хотілося ,щоб (війна – УНІАН) не вплинула і щоб перемога якомога швидше настала. Але ми вже зараз розуміємо, що будемо мати негативні наслідки, оскільки питання скринінгу, профілактичних оглядів сьогодні точно не в пріоритеті українців. А враховуючи, що ми зараз маємо війну, а до цього два роки коронавірусної хвороби, яка теж обмежувала доступ до медичної допомоги, ми готуємося до кількох проблемних моментів", — пояснив міністр.

За попередніми оцінками, психологічної підтримки потребуватимуть 15 мільйонів осіб. З них приблизно 3 мільйони потребуватимуть ще допомоги психіатра або психотерапевта, якщо підтримка не буде надана вчасно. При погіршенні ситуації знадобиться також медикаментозне лікування.

У зв'язку з цим Ляшко закликав позбутися стигми щодо слова "психолог" або консультацій через гарячу лінію.

"Коли ми говоримо про психолога, то чомусь у багатьох йдуть асоціації, напевно, ще з радянських фільмів про психіатричну лікарню з білими халатами і зав'язаними руками, колючим дротом. Якщо звернути увагу на американські фільми, то там консультації у психолога – це нормально, і нам також потрібно це зробити, тому що люди, які переживають стрес і думають, що це їх не стосується, що вони стійкі, все одно потребуватимуть консультації психолога", — наголосив глава МОЗ.

За словами міністра, війна призводить до того, що українці постаріють на 10-15 років. Але йдеться не про зовнішній вигляд, а про хвороби, які мали якусь вікову структуру.

Нагадаємо, раніше психолог Анна Кушнерук розповіла, як війна змінила життя українців, і дала корисні поради, як скоріше адаптуватися до реалій війни.

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