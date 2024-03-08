Випромінювання від спалаху досягне нашої планети вже 8 березня.

На Сонці стався спалах, тому найближчим часом на Землі очікується магнітна буря. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, виверження сталося близько 20:00 UTC (22:00 за Києвом - УНІАН) 5 березня. Під час спалаху стався великий викид корональної маси, який, як очікується, злегка зачепить Землю наприкінці дня 8 березня. Також 9 березня можливі невеликі геомагнітні бурі класу G1.

Учені проаналізували подію і встановили, що більша частина викидів, імовірно, пройде на південь і за орбітою Землі. Однак наприкінці 8 - на початку 9 березня частина викиду злегка все ж зачепить Землю.

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Також 6 березня стався ще один спалах. Аналіз його триває, проте вчені припускають, що більша частина викидів не досягне Землі.

Очікується, що активність Сонця продовжиться на низькому рівні, з невеликою ймовірністю спалахів класу М до 9 березня.

Що таке магнітні бурі та як вони впливають на нас

Магнітні бурі - це явище у верхніх шарах атмосфери і магнітосфери Землі, спричинене взаємодією заряджених частинок сонячного вітру з магнітним полем Землі.

Магнітні бурі можуть спричиняти деякі фізіологічні та психологічні зміни у людей. Деякі дослідження пов'язують їх із погіршенням сну, змінами артеріального тиску і навіть підвищенням рівня стресу. Деякі люди повідомляють про головний біль, дратівливість і зміни настрою в періоди магнітних бур.

Дехто вважає, що магнітні бурі можуть впливати на біоритми організму, що призводить до тимчасових розладів. Незважаючи на це, наукові дослідження в цій галузі все ще потребують додаткових підтверджень.

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