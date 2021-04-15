Геомагнітні бурі можуть негативно вплинути на самопочуття.

Наприкінці тижня на землі буде спостерігатися слабка геомагнітна активність, яка може вплинути на метеозалежних людей.

Геомагнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, які викликані підвищеною сонячною активністю. Магнітні бурі можуть викликати збої в роботі систем зв'язку, а також впливати на здоров'я метеочутливих і літніх людей.

Коли будуть магнітні бурі

Підвищена сонячна активність спостерігатиметься в п'ятницю, 16 квітня, і в суботу, 17 квітня. Сплески будуть несильними, але деякі люди можуть їх відчути. У квітні не очікується сильних магнітних бур. Наступні сплески сонячної енергії очікуються 22 квітня, 27 квітня і 4 травня.

Як магнітні бурі впливають на наше здоров'я

Найбільше впливу магнітних бур схильні метеочутливі і літні люди, вагітні жінки і люди з хронічними захворюваннями. Під час підвищеної активності можуть спостерігатися такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

сонливість або безсоння;

біль у спині та суглобах;

скачки артеріального тиску;

підвищена нервозність і дратівливість.

Щоб уберегти себе від небезпечних наслідків, за кілька днів до передбачуваної бурі потрібно дотримуватися правил здорового способу життя. Не вживайте алкоголь, каву і сигарети, пийте більше зеленого і трав'яного чаю. Лягайте спати в один і той же час і постарайтеся менше нервувати. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Якщо ваш стан сильно погіршився - обов'язково зверніться до лікаря.

Вам також може бути цікаво:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова