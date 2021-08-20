Tesla Bot буде виконувати роботу, пов’язану з нейронними мережами й суперкомп’ютером Dojo.

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск заявив про розробку справжнього робота-гуманоїда Tesla Bot, прототип якого може з'явитися вже у 2022 році.

Про це інформує Tech Crunch.

Tesla Bot буде виконувати роботу, пов’язану з нейронними мережами й суперкомп’ютером Dojo.

"Власне, якщо подумати про те, що ми робимо з автомобілями, Tesla, можливо, є найбільшою у світі компанією у сфері робототехніки, бо наші авто схожі на майже розумних роботів на колесах", – сказав Маск.

Маск каже, що хоче створити робота дружелюбним до людей. Висота нової розробки Tesla становитиме 172 см вагою 57 кг; пересуватиметься він зі швидкістю 8 км у годину. Обличчя робота матиме вигляд екрану, на якому транслюватиметься важлива інформація.

Кінцівки керуватимуться за допомогою 40 сервоприводів.

Американець сподівається, що Tesla Bot зможе замінити більшу частину рутинної людської роботи. Йдеться про покупки в маркетах й інші повсякденні турботи. Але підкреслив, що робот не відбиратиме робочі місця у самих людей.

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Автор: Яна Ставська