Тепер ракета готова до першого орбітального польоту.

Компанія SpaceX завершила будівництво прототипу найбільшої ракети в світі Starship. Засновник компанії Ілон Маск показав, як гігантська вежа "Мехазілла" встановлює ракету на новітній прискорювач Super Heavy Booster 4.

Відео, на якому величезна "Мехазілла" показана в справі, інженер опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Відомо, що загальна висота ракети Starship становить 120 метрів. Будівництво прототипу транслювали на YouTube-каналі NASASpaceflight. Тепер ракета готова до першого орбітального польоту.

Під час будівництва ракети компанія Маска використовувала "Мехазіллу" - 140-метрову вежу з роботизованими "руками-маніпуляторами". За задумом інженера, ця вежа буде ловити космічні кораблі після повернення з орбіти.

"Мехазілла" знаходиться на території космодрому Starbase в штаті Техас. У компанії SpaceX з'ясували, що при приземленні ракета повинна знизити швидкість настільки, щоб зачепитися за спеціальну стрілу на вежі. Все це дозволяє істотно зменшити інтервали між запусками в порівнянні з морськими платформами.

Система Starship - це багаторазова двоступенева надважка ракета-носій, вона здатна виводити апарати на орбіту Землі. Крім цього, за задумом Маска, вона також буде перевозити пасажирів між віддаленими містами всього за кілька десятків хвилин.

SpaceX розробляє Starship для заміни сімейства ракет Falcon. Система складається зі ступеня прискорювача під назвою Super Heavy і другого ступеня, також названого Starship. Обидва ступені ракети повністю багаторазові та після зльоту зможуть повертатися на космодром або морську платформу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що SpaceX втратила 40 супутників Starlink через геомагнітну бурю.

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